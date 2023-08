Ile Maurice: Partis extraparlementaires - Bodha veut discuter avec LPM

Le leader du Rassemblement Mauricien (RM), Nando Bodha, souhaite avoir des discussions franches avec son partenaire Linion Pep Morisien (LPM), avant de préciser sa position en vue d'un regroupement des partis extraparlementaires.

Annoncé pour assister à une réunion lundi, avec le Reform Party (RP) et LPM, Nando Bodha a préféré de ne pas s'y rendre. Une rencontre entre le RM et LPM est prévue aujourd'hui.

Même s'il s'agit là d'une réunion de routine qui se tient chaque semaine, ce sera l'occasion pour Nando Bodha, d'abord, de prendre connaissance de ce qui a été discuté entre le RP et LPM, et ensuite s'exprimer sur les propositions de Roshi Bhadain. Même si Nando Bodha refuse de parler à la presse, du moins pour l'heure, il nous revient qu'il est très remonté contre Roshi Bhadain pour sa déclaration sur les ondes de Radio Plus, vendredi dernier.

D'ailleurs, il y a divergence au sein de LPM après la déclaration de Roshi Bhadain. Quant à Rama Valayden, il souhaite à tout prix regrouper toutes ces forces politiques qui oeuvrent en dehors du Parlement, avec Nando Bodha évidemment. Ainsi, il a comme mission de faire comprendre à Roshi Bhadain qu'il ne peut pas parler publiquement sur des postes de responsabilité alors que les discussions autour d'une grande alliance se poursuivent.

Nando Bodha, avons nous appris, ne veut pas être mené en bateau, une nouvelle fois, après l'épisode de l'entente de l'Espoir. On se souvient qu'il avait été bien coté pour mener cette entente aux prochaines élections générales et qu'il allait être installé comme Premier ministre en cas de victoire. Mais les deux autres partenaires ont préféré miser sur Navin Ramgoolam.

%

Le leader du RM souhaite-t-il être présenté comme Premier ministre avec une grande alliance de l'opposition extra parlementaire ? Dans son entourage, on affirme que même si ce n'est pas pour un mandat de cinq ans, ce sera au moins pour une période de deux ans et demi, et surtout durant la première tranche d'un mandat.

Si les discussions avec LPM relatives à Roshi Bhadain sont bloquées, le RM ira voir ailleurs. Il y a d'autres partis avec lesquels le groupe de Nando Bodha pourrait avoir des discussions. Et aussi avec d'éventuels déçus de l'alliance rouge-mauve-bleu, car quand le partage des tickets se précisera entre ces trois partenaires, certains déçus se tourneront ailleurs.