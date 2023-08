Afrique: Destinations pour les expatriés - L'île Maurice en mauvaise position

L'île Maurice occupe une position peu flatteuse au classement du «Worldwide Expat Index 2022» de la compagnie d'assurance William Russel. Cette société a publié le rapport «Best countries for expats to live in 2023» pour guider les expatriés.

L'île Maurice se classe à la 56e place parmi les 59 pays évalués, devançant seulement l'Afrique du Sud, l'Inde et l'Indonésie respectivement. La première place est occupée par l'Australie avec un indice de 8,20 sur 10, suivie de l'Islande, de la Finlande, de la Suisse et de la Nouvelle-Zélande.

Dans son introduction pour présenter ce rapport, la compagnie d'assurance explique qu'avant d'émigrer dans un nouveau pays, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Le «Worldwide Expat Index 2022» permettra de mieux choisir une destination. William Russel a pris en compte le bien-être de la population, le service de santé, les opportunités d'emploi et la qualité de la vie pour attribuer des points à chaque destination.

L'île Maurice n'a obtenu qu'un indice global de 2,53 sur 10. Elle a reçu une note de 2,94 pour la qualité de vie et de 3,47 pour le service de santé. La compagnie d'assurance a attribué une note de 0,98 pour le bien-être de la population, tandis que la notation pour l'emploi n'est pas disponible. À titre de comparaison, l'Australie a obtenu une note de 9,08 pour le bien-être de la population, 7,67 pour le service de santé, 5,81 pour les opportunités d'emploi et 5,62 pour la qualité de vie. De manière surprenante, le Kazakhstan se classe nettement mieux que l'île Maurice en occupant la huitième place, devant l'Allemagne, l'Irlande, le Canada, les Pays-Bas et la France respectivement, avec un indice de 6,75.