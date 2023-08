Congo-Kinshasa: Renforcement de la coopération Italie-RDC à travers le FPI

L'ambassadeur italien en RDC, Alberto Petrangeli a échangé hier mardi 22 août 2023 avec le Directeur Général du Fonds de Promotion de l'Industrie, Bertin Mudimu Tshiseked. L'objet de cette rencontre était de raviver le partenariat entre le FPI et l'ambassade d'Italie dans l'agro-industrie et la formation des jeunes entrepreneurs, deux secteurs clés pour la croissance économique du pays.

Le Directeur Général Bertin Mudimu et son adjoint Martin Widjilowu ont rappelé à l'ambassadeur les modalités pratiques pour la relance de ce partenariat qui a déjà porté ses fruits. Alberto Petrangeli s'est exprimé avec enthousiasme quant à cette coopération entre son

ambassade et le FPI. Le diplomate italien a notamment évoqué la réactivation du projet de montage des unités modulaires de transformation avec l'expertise de Self Globe. Il a par ailleurs fait part de nombreux projets qui sont en cours dans le domaine de la formation agricole, de petites et moyennes entreprises, de la transformation des produits agricoles primaires et de l'énergie.

"J'espère que cette coopération va être renforcée et qu'on va aider le FPI dans sa mission de la création de nouvelles entreprises en RDC", a-t-il souligné.

Interrogé concernant ce partenariat, Bertin Mudimu, à la tête du Fonds de Promotion de l'Industrie, a à son tour réaffirmé la volonté de son établissement public de poursuivre la collaboration avec l'ambassade d'Italie. "La RDC et l'Italie ont une longue histoire de collaboration. L'ambassadeur est venu pour réchauffer cette coopération pour voir comment l'Italie peut appuyer le Fonds de Promotion de l'Industrie dans les financements des projets

d'investissement et de création des nouvelles industrie qui peuvent contribuer au développement de la RDC", a déclaré Bertin Mudimu Tshisekedi.

Il est à noter que 18 étudiants issus des provinces du Sud-Kivu , du Nord- Kivu et du Maniema vont bénéficier de la deuxième cohorte de la formation des formateurs des petites et moyennes entreprises. En marge de cette formation, la Société italienne Self Globe collabore avec le FPI depuis 2019. Pour la première fois, Self Globe a formé sur financement du FPI et pour le compte de l'ECOPO/Lubumbashi, 9 jeunes en agro-transformation sur différents produits agricoles pendant trois 3 mois en Italie. Selon l'approche prévue, après leur retour au pays, ces jeunes de Lubumbashi, devraient constituer un pool de transformation pour le Haut-Katanga en leur dotant des unités de production pour la mise en application de la formation et ainsi devenir les formateurs des autres.

En effet, l'objectif primordial de cette formation, tel que proposé par le ministère de l'industrie, est de créer trois groupes de 20 stagiaires, totalisant ainsi 60 formateurs-entrepreneurs éligibles à un programme de financement du FPI. Ces financements seront accessibles suite à la présentation de business plans, dans le cadre de la promotion de l'entreprenariat des jeunes.

Cette démarche souligne la volonté conjointe de renforcer l'expertise locale dans le domaine de l'agro-industrie, tout en favorisant le développement économique de la RDC. Les perspectives offertes par la coopération entre le FPI et l'ambassade italienne promettent des

avancées significatives dans la croissance du secteur agro-industriel, contribuant ainsi au renforcement de l'économie nationale et à la création d'opportunités pour la jeunesse congolaise.