Togo: Nouveau président à la tête du CCA

John Olajide a été élu mardi président du conseil d'administration du Corporate Council on Africa (CCA). Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2024.

M. Olajide est le fondateur et le PDG d'Axxess, une entreprise leader dans le domaine des technologies de la santé, et le président de Cavista Holdings Limited, un holding diversifié et une société d'investissement ayant des intérêts dans la technologie, l'agriculture, l'hôtellerie, la fintech, l'énergie et d'autres secteurs.

LE CCA est une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis qui se consacre à promouvoir le commerce et les investissements entre les États-Unis et les pays africains.

Fondé en 1993, le CCA agit en tant que pont entre les entreprises américaines et africaines, favorisant le dialogue, la collaboration et les opportunités économiques mutuellement bénéfiques.

Le Corporate Council organise régulièrement des événements, des conférences, des missions commerciales et des activités de réseautage qui rassemblent des représentants d'entreprises, des décideurs politiques et d'autres parties prenantes intéressées par les opportunités commerciales en Afrique.

L'organisation vise à renforcer les relations entre les secteurs privés américains et africains, à promouvoir les investissements directs et à favoriser le développement économique durable sur le continent africain.