Maroc: Marrakech - Installation des nouveaux agents d'autorité

Marrakech — Une cérémonie d'installation des nouveaux agents d'autorité affectés récemment dans la préfecture de Marrakech, dans le cadre du mouvement de mutation opéré par le ministère de l'Intérieur, s'est tenue mardi au siège de la wilaya de la région Marrakech-Safi.

Lors de cette cérémonie, présidée par le wali de la Région de Marrakech, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassou-Lahlou, en présence notamment des représentants des autorités judiciaires, des chefs des services extérieurs, des élus locaux et des acteurs de la société civile, il a été procédé à l'installation de 36 agents d'autorité, notamment le Secrétaire général de la préfecture de Marrakech, le Secrétaire général rattaché auprès du wali et des chefs de cercles et des caïds.

S'exprimant à cette occasion, M. Kassou-Lahlou a indiqué que ce mouvement de mutation, qui a pour objectif d'insuffler du sang neuf à l'action de l'administration territoriale, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Instructions Royales visant une plus grande efficacité et une rationalisation optimale des ressources humaines dans l'administration territoriale.

Il a appelé les nouveaux agents d'autorité à adopter la politique de proximité et d'ouverture à tous les couches sociales afin de renforcer la confiance dans les institutions, à être à l'écoute des doléances et des préoccupations des citoyens, à mettre en oeuvre un modèle de développement national à même de relever les défis auxquels le pays est confronté, à réaliser la justice sociale et spatiale et à consacrer le principe de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des compte, tout en assurant l'accompagnement des différents chantiers initiés dans notre pays.

M. Kassi-Lahlou a, par ailleurs, exhorté les des différents acteurs dans la gestion de la chose locale, y compris l'administration territoriale, les autorités judiciaires et les services sécuritaires et extérieurs, à continuer de donner corps aux Hautes Directives Royales afin d'achever le processus de réformes, de réaliser un développement global et d'améliorer la coexistence entre tous les Marocains.

Le ministère de l'Intérieur a procédé à un mouvement de mutation dans les rangs des agents d'autorité ayant concerné 1.116 agents, soit 25% de l'effectif total de ce corps exerçant à l'administration territoriale.

Cette opération intervient en exécution des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, prônant une plus grande efficience et une rationalisation optimale des ressources humaines au sein du corps des agents d'autorité, à travers la consécration des critères de compétence et de mérite en matière d'accès aux postes de responsabilité.