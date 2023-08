Maroc: Saidia - La 8ème édition du Festival 'Cinéma sans frontières', du 9 au 12 septembre

Saidia — La huitième édition du Festival de cinéma de Saidia "Cinéma sans frontières" aura lieu, du 9 au 12 septembre, à l'initiative de l'Association Al Amal pour la cohabitation et le développement.

Selon un communiqué de l'association, cette édition se tiendra avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, du Centre cinématographique marocain (CCM), de la préfecture de la province de Berkane, ainsi que d'autres partenaires.

Il s'agit de contribuer à l'animation de la "Perle Bleue" et faire connaître la production cinématographique nationale et internationale, a ajouté le communiqué, précisant que cette édition connait la participation de 15 films (7 longs métrages et 8 courts métrages) représentant le Maroc, ainsi que d'autres pays arabes, africains et européens.

Les films participants seront en lice pour les prix de la meilleure réalisation, du meilleur scénario, du meilleur acteur et actrice et du jury en plus du Grand Prix "La Perle Bleue" du long métrage, et du "Prix de l'Orange" du court métrage.

Lors de cette édition, le festival rendra hommage à des figures artistiques nationales notamment le réalisateur Saâd Chraïbi, les actrices Saadia Azgoun et Zhour Slimani, ainsi que l'écrivain et scénariste Abdelilah Hamdouchi.

Le programme de ce festival comporte aussi des conférences, rencontres et ateliers autour de questions culturelles et sociales, dont le roman et le cinéma, ainsi que la femme marocaine dans le cinéma, entre autres.

Ces rencontres connaîtront la participation d'experts et spécialistes dans le domaine cinématographique, et seront marquées par la signature d'ouvrages sur le cinéma.