Maroc: Installation d'agents d'autorité dans la province de Chichaoua

Chichaoua — Une cérémonie d'installation des agents d'autorité nouvellement nommés dans la province de Chichaoua, dans le cadre du mouvement opéré par le ministère de l'Intérieur, a eu lieu mardi au siège de la préfecture.

Il s'agit du Secrétaire général de la préfecture, du chef de la Division des Affaires Intérieures, du Pacha de la ville de Chichaoua, du chef du cercle de Mtouga et de 8 nouveaux caïds (Frouga, Lamzoudia, Chichaoua, Saaïdat, Mtouga, Damsira, Aïn Tazitount et Irouhalen).

Dans une allocution de circonstance, le gouverneur de la province, Bouabid El Guerrab, a mis en avant la mission et le rôle important que jouent les agents d'autorité au sein de l'administration territoriale à l'échelle locale, conformément aux Hautes Directives Royales.

Il a également mis en relief le rôle des agents d'autorité dans l'accompagnement de la mise en oeuvre des chantiers sociaux et de la dynamique de développement durable, conformément aux principes de bonne gouvernance afin d'améliorer la qualité des services offerts aux populations, en veillant à être à l'écoute des préoccupations quotidiennes des citoyens et ce, en consécration de la politique de proximité et de leur mission dans la promotion de l'activité économique, sociale et culturelle, en parfaite coordination avec l'ensemble des acteurs et intervenants, des élus, des opérateurs privés et du tissu associatif.

Il a, dans ce sillage, appelé à faire preuve de sérieux, d'esprit de responsabilité et d'abnégation, tel que souligné dans le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion du 24ème anniversaire de l'Intronisation du Souverain.

M. El Guerrab a en outre appelé les élus, les chefs des services extérieurs et les acteurs de la société civile à la coordination étroite avec les agents d'autorité afin d'atteindre les objectifs escomptés.

Le ministère de l'Intérieur a procédé à un mouvement de mutation dans les rangs des agents d'autorité ayant concerné 1.116 agents, soit 25% de l'effectif total de ce corps exerçant à l'administration territoriale, rappelle-t-on.