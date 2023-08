Afrique: Concours d'écriture - « Prix Mila de la critique littéraire francophone 2023 » ouvert

En prélude au « Meeting international du livre et des arts associés-Mila 2023 », qui se tiendra du 25 au 28 octobre en Côte d'Ivoire, il est organisé le prix Mila de la critique littéraire francophone. Les candidats intéressés peuvent postuler jusqu'au 5 septembre.

Le prix Mila de la critique littéraire francophone est une récompense dédiée à tous les critiques littéraires originaires de l'espace francophone. L'objectif étant de susciter, de promouvoir et de mettre en lumière le travail fascinant et audacieux des critiques littéraires en zone francophone. Le Congo fait partie des pays éligibles à ce concours.

Selon le règlement publié par les organisateurs, les articles à présenter lors de la première édition de cette compétition littéraire doivent porter sur l'ouvrage « Les veuves de Bifoula » d'Armel Oyama, Prix Mila du livre francophone 2022. La version numérique peut être demandée auprès du commissariat du prix à l'adresse milaabidjan@gmail.com.

S'agissant du processus d'inscription, chaque auteur doit transmettre des articles rédigés en cinq pages maximum et deux pages minimum. Le tout en format word, police Time New Roman, taille 12 et interligne 1.« Le délai de rigueur pour la réception des articles est fixé au 05 septembre 2023, à 23H59. Les articles sont reçus par mail à milaabidjan@gmail.com avec en objet Prix Mila de la Critique Littéraire Francophone 2023 », a précisé Yves Arsène Kouakou, Commissaire général pour le MILA.

A en croire ses propos, le jury du prix Mila de la critique littéraire francophone 2023, présidé par le critique littéraire et promoteur littéraire ivoirien Koffi Koffi, publiera la liste des finalistes, entre cinq et six articles, d'ici le 1er octobre prochain.

Pour cette première édition, le prix littéraire doté d'un trophée et d'un diplôme sera décerné au lauréat le 26 octobre à l'ouverture du Mila, à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire. La cérémonie connaîtra la présence des professionnels du livre, des médias et des officiels. Par ailleurs, l'article primé sera diffusé sur les sites partenaires. En participant à l'événement, le lauréat bénéficiera également des échanges et prises de contact avec d'autres invités de la 6e édition du Mila.