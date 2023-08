Afrique du Sud: 15e Sommet de Brics - Sama Lukonde représente Félix Tshisekedi à Johannesburg

Accompagné du ministre de l'Industrie Julien Paluku, le Premier ministre Sama Lukonde prend part au 15e sommet du Brics, au nom du président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

C'est aux petites heures de la matinée du mardi 22 août que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Johannesburg en Afrique du Sud pour représenter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au 15e Sommet de Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), organisé en présentiel du 22 au 24 août à Johannesburg.

Accompagné du ministre de l'Industrie et des vice-ministres des Affaires étrangères et des Finances, le chef du gouvernement congolais répond à l'invitation d'honneur envoyée au chef de l'Etat congolais afin de prendre part à ce 15e sommet qui vise l'élargissement du bloc aux nouveaux membres pour contrebalancer le G7 et le G20.

Le Premier ministre congolais est porteur du message du président de la République à ce sommet des pays émergeants représentant 40 % de l'économie mondiale. Dans l'agenda du Sama Lukonde, il est prévu plusieurs rendez-vous d'affaires et diplomatiques avec des chefs d'Etats et des gouvernements intéressés par les ressources naturelles ainsi que les facilités qu'offrent les zones économiques spéciales en RDC aux investisseurs étrangers et nationaux.

Vers un investissement automobile en RDC

C'est dans ce cadre que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a précédé le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Il est allé visiter la société japonaise Ud Trucks basée à Pretoria en République sud-africaine, et spécialisée dans le montage des véhicules. Par le biais de ses responsables, cette société promet de venir s'installer en RDC, pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages.

Julien Paluku Kahongya a visité les usines d'assemblage des véhicules accompagné de Fidèle Mulaja Binene, ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. Dans un avenir proche, a laissé entendre le ministre Julien Paluku Kahongya, un mémorandum d'entente contenant un chronogramme sera signé avec l'Afrique du Sud. Notons que le Brics réunit de grands pays à revenu intermédiaire dont l'économie connaissait une croissance rapide à l'époque. L'organisation vise donc à s'ouvrir aux autres pays pour s'élargir et faire le contre-poids du G7 et du G20.