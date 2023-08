Congo-Brazzaville: Maladies non transmissibles - Dépistage et prise en charge gratuits à l'hôpital d'Owando

La campagne de dépistage des maladies non transmissibles comme le diabète et l'hypertension, en cours à l'hôpital général 31-juillet d'Owando, dans le département de la Cuvette, prendra fin le 26 août.

« Certains cas dépistés bénéficieront d'un traitement », a fait savoir Dominique Obissi, directeur général de l'hôpital 31-juillet d'Owando, lors du lancement de la campagne de dépistage du diabète et de l'hypertension. Comme pour dire que la prise en charge des cas est prévue dans cette campagne de dépistage et de sensibilisation à ces maladies non transmissibles qui causent des problèmes de santé publique dans le pays. « Le dépistage a toute sa raison d'être parce qu'il y a des patients qui arrivent à l'hôpital à un moment où la maladie a atteint un niveau très avancé que l'on ne peut parfois plus rattraper », selon Dominique Obissi.

Cette campagne va donc permettre aux populations d'Owando et des localités environnantes de connaître leur statut, entre autres, sur le diabète et l'hypertension ; avoir la connaissance sur les risques encourus et les moyens de prévention. Le diabète peut en effet entrainer plusieurs complications pouvant aller d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral à une insuffisance rénale ; à une amputation des membres inférieurs ; à une déficience visuelle ; à la cécité ; à des lésions nerveuses.

%

Au nombre de multiples facteurs de risque du diabète figurent les antécédents familiaux. Il y a également des facteurs de risque modifiables tels que le surpoids, l'obésité, les modes de vie sédentaires, le tabagisme, l'usage nocif de l'alcool... Ces facteurs modifiables sont en augmentation dans les pays d'Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète l'année passée, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, soulignait que le taux de prévalence de diabète au Congo est de 7%. Pour le coût onéreux des soins de diabète, expliquait-il, le gouvernement travaille de façon méthodique à la mise en place du mécanisme de solidarité qui apportera une partie de la solution. En attendant, la prochaine célébration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète le 14 novembre 2023 pour faire un autre état des lieux de la maladie, les populations d'Owando et des localités environnantes continuent de se faire dépister jusqu'au 26 août.