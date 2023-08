Tunisie: Grands projets - Des retards particulièrement incompréhensibles

La réunion, présidée par le Chef de l'Etat, a porté sur les causes qui empêchent le lancement du projet de l'hôpital du Roi Salman Bin Abdulaziz à Kairouan. Selon un communiqué de la présidence de la République, le Chef de l'Etat a estimé que ce retard, en plus d'affecter la crédibilité de l'État tunisien, prive les citoyens de leur droit légitime à la santé et aux soins. Ajoutant que le prétexte des études, des aspects techniques et autres raisons futiles ne justifient pas autant de reports.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, lundi 21 août 2023, au palais de Carthage, une séance de travail en présence du Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, du ministre conseiller du Président de la République, Mustapha Ferjani et des ministres de la Santé, Ali Mrabet, et de l'Equipement et de l'Habitat, Sarah Zaâfrani Zanzri, ainsi que du haut conseiller du Président de la République chargé de la sécurité nationale, Abderraouf Atallah, du gouverneur de Kairouan, Mohamed Bourguiba et du PDG de l'Agence immobilière de l'habitat, Rejeb Aroud.

La réunion a porté sur les causes qui empêchent le lancement du projet de l'hôpital du Roi Salman Bin Abdulaziz à Kairouan. Selon un communiqué de la présidence de la République.

Le Chef de l'Etat a estimé que ce retard, en plus d'affecter la crédibilité de l'État tunisien, prive les citoyens de leur droit légitime à la santé et aux soins.

%

Ajoutant que le prétexte des études, des aspects techniques et autres raisons futiles ne justifient pas autant de reports. Une situation qu'il n'est plus possible de tolérer, sous quelque condition que ce soit. Puisque lesdites études ont été lancées en 2017, a-t-il fait valoir.

«Au fur et à mesure que les fonds sont alloués, chaque fois qu'une étude est terminée, elle est remplacée par une deuxième, puis par une troisième et il n'y a aucun effet concret», a relevé Saïed.

Il a poursuivi en affirmant qu'à l'opposé, d'autres projets qui ont été menés en coopération avec des pays frères et amis, ont été entièrement achevés. «Mais ils ne sont pas entrés en exploitation, pour des problèmes de raccordement aux réseaux de distribution d'eau ou d'électricité ou d'assainissement», a-t-il déploré.

Le Président de la République a estimé qu'il est temps d'accélérer la réalisation des projets prévus et d'identifier tous ceux qui bloquent leur mise en œuvre, que ce soit au sein des institutions de l'État ou de groupes de pression qui considèrent les services publics comme une menace pour leurs intérêts.