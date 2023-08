Tunisie: Centre National Pédagogique - Les manuels scolaires sont en grande partie disponibles dans les librairies

Les manuels de français pour les élèves de troisième année primaire, ainsi que le guide des enseignants de la même année, ont été révisés. Ils seront disponibles dans les librairies d'ici la fin de la semaine en cours.

Dans le cadre des préparatifs pour la rentrée scolaire, le Centre national pédagogique (CNP) a publié 315 titres en 14,3 millions exemplaires.

Selon un communiqué publié par le CNP, il s'agit de 206 titres destinés aux élèves (14,2 millions d'exemplaires), 94 titres dédiés aux enseignants (133.000) et 15 titres pour les enfants des Tunisiens à l'étranger (55.000).

«Plus de 90% des manuels sont actuellement disponibles dans les librairies», ajoute le communiqué, précisant qu'avant la fin du mois d'août, tous les titres seront disponibles.

D'après le CNP, le prix des manuels scolaires a augmenté cette année de 500 millimes par livre, générée de l'augmentation des prix du papier et des coûts d'impression en général.

Par ailleurs, la rentrée scolaire 2023-2024 sera marquée par la publication de deux nouveaux manuels de technologie, destinés aux élèves de quatrième année secondaire (section Sciences techniques).

Les manuels de français pour les élèves de troisième année primaire, ainsi que le guide des enseignants de la même année, ont été également révisés. Ils seront disponibles dans les librairies d'ici la fin de la semaine en cours.

Un nouveau livre intitulé «Ingénierie mécanique et électrique» est également en cours d'impression à titre expérimental, selon le CNP. Il est dédié aux élèves de quatrième année secondaire.

Le Centre a aussi terminé l'enregistrement des chants et des ressources audio pour la matière d'anglais des quatrième, cinquième et sixième années du primaire. Ils sont donc disponibles en CD et sous forme de liens. Des ressources audio sont également prêtes et destinées à l'enseignement des langues, de la troisième année du primaire jusqu'au baccalauréat, y compris les langues optionnelles. Ils seront disponibles pour la première fois sur des CD et distribués avec le guide de l'enseignant et disponibles sur le site du CNP pour le téléchargement. Ces ressources comprennent 30 titres.