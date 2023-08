Mozambique: Une mère mozambicaine partage son expérience de l'extrémisme et de la discrimination

Enlevée par des militants d'Al-Shabaab, cette femme raconte le choix auquel elle a été confrontée : rejoindre leurs rangs ou assister à l'exécution de sa famille.

La province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, est devenue l'épicentre d'un conflit qui, à ce jour, a fait près de 4 000 morts et déplacé des centaines de milliers de personnes à l'intérieur du pays. Outre les victimes civiles, la région a été le théâtre de violences sexuelles et sexistes utilisées comme arme pour semer la terreur parmi les habitants de la région.

Un nombre indéterminé de femmes ont été enlevées et contraintes de se rallier à l'insurrection ou d'assister à l'exécution de leur famille. Prendre une telle décision a été douloureux.

À l'approche de la Journée internationale de commémoration et d'hommage aux victimes du terrorisme, le 21 août, l'une de ces femmes a courageusement partagé son témoignage avec M. Mame Bougouma Diene, du bureau régional de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour le Mozambique, sous couvert de l'anonymat.

Si vous ne bénéficiez pas d'un soutien ou d'une aide psychologique, vous pouvez même mourir. Parce que vous continuez à imaginer les raisons qui vous ont poussé à rejoindre le groupe et toutes les souffrances que vous avez vues et ressenties en captivité. Cela fait mal.

Deux fois survivante : son histoire

"Je suis une femme et une mère. Je suis vulnérable parce que j'ai des enfants, et je ferais n'importe quoi pour les protéger.

"Le groupe extrémiste al-Shabaab est venu me voir et m'a menacée de tuer mes enfants si je ne venais pas avec eux. J'ai alors accepté de les suivre et de laisser mes enfants sous la protection du Seigneur qui a créé le ciel et la terre.

"J'ai eu du mal à prendre cette décision, mais j'ai pensé que c'était la meilleure option, pour le bien de ma famille. Mon oncle avait été tué et avait laissé derrière lui six enfants. Mes cousines ont été violées.

"D'autres femmes les ont rejointes par désespoir, voyant leurs proches et leurs maris décapités et devant nourrir seules leurs enfants.

Certains habitants de la communauté nous considèrent comme des traîtres, .... Ils ne pensent pas à ce que nous avons vécu, ils ne se mettent pas à notre place, ils nous jugent et nous discriminent. "Comme moi, mes tantes ont également été enlevées ; nous avons dû marcher jusqu'à [lieu non divulgué]. Je suis restée en tant qu'épouse pendant mes deux années de captivité.

"J'ai envisagé à plusieurs reprises de m'échapper, mais j'ai décidé que cela n'en valait pas la peine en raison des risques encourus.

"Une autre partie douloureuse de notre histoire est que certains habitants de la communauté nous considèrent comme des traîtres, des extrémistes pour avoir rejoint le groupe. Ils ne pensent pas à ce que nous avons vécu, ils ne se mettent pas à notre place, ils nous jugent et nous discriminent.

"Cette discrimination affecte ma vie quotidienne. Lorsqu'ils traitent mes enfants d'"extrémistes" ou d'"enfants d'al-Shabaab", cela m'affecte profondément. Mes enfants n'ont pas choisi cela ; je me sens coupable d'avoir rejoint Al-Shabaab, mais je n'avais pas le choix.

"Parfois, je me dis qu'il aurait mieux valu qu'ils me tuent, plutôt que de vivre et de porter la responsabilité de tout ce qui se passe dans le conflit.

"Je n'ai pas encore parlé d'autres choses parce que je ne me sens pas à l'aise pour en parler. Les membres du groupe al-Shabaab étaient très injustes envers les femmes.

Cette femme travaille actuellement avec une organisation humanitaire au Mozambique.

Répondre de manière appropriée à des scénarios complexes

Face à la multiplication des attaques terroristes et extrémistes en Afrique australe et dans d'autres sous-régions africaines, de nombreux scénarios complexes, aggravés par l'imprécision des définitions de termes tels que "victime du terrorisme" ou "terroriste", posent d'importantes difficultés aux gouvernements dans leurs efforts de lutte contre le terrorisme.

Toutefois, les publications de l'ONUDC, telles que le Manuel sur les dimensions sexospécifiques des réponses de la justice pénale au terrorisme et les Dispositions législatives types, offrent des conseils précieux sur la protection des droits des victimes du terrorisme.

Note : l'ONUDC travaille avec les États membres pour renforcer leur capacité à comprendre et à répondre aux droits et aux besoins des femmes et des jeunes filles victimes d'enlèvement et d'exploitation par des groupes terroristes, ainsi que de violences sexuelles et sexistes.