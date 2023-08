Afrique: En Éthiopie, ONU Femmes et ses partenaires luttent contre la violence sexiste

Les quatre soeurs de Mengistie Tegenie ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Brillantes et douées pour les études, leur scolarité - comme celle de nombreuses jeunes femmes en Éthiopie - s'est arrêtée après leurs mariages arrangés.

Au cours de sa première année d'université, Tegenie dit s'être senti coupable d'avoir pu poursuivre ses études alors que ses soeurs ne l'avaient pas fait. Pour de nombreuses jeunes femmes, ajoute-t-il, le mariage précoce ne les empêche pas seulement d'accéder à des opportunités de carrière ; il s'accompagne d'un risque supplémentaire de violence fondée sur le genre. "J'ai vu l'impact du mariage d'enfants sur nos vies à tous, en particulier sur les femmes et les filles qui sont touchées de manière disproportionnée par la violence. Je savais que c'était aux hommes de s'exprimer, que c'était à moi de faire changer les choses. Aujourd'hui, Tegenie, spécialiste de la violence liée au sexe pour Norwegian Church Aid, a consacré sa vie à mettre fin au mariage des enfants et à la violence contre les femmes.

Selon Tegenie, ces menaces n'ont fait que s'aggraver : La violence à l'égard des femmes a augmenté dans le cadre d'un conflit brutal qui a duré deux ans, de la sécheresse et de la pandémie de COVID-19, qui ont piégé les femmes et les filles dans des conditions de vulnérabilité. Les mariages d'enfants ont également plus que doublé dans les quatre régions les plus touchées du pays. En réponse, Tegenie et Norwegian Church Aid se sont associés à ONU Femmes et au FNUAP pour lutter contre les attitudes et les croyances qui perpétuent les VBG et les inégalités entre les sexes dans plusieurs communautés locales éthiopiennes.

%

L'initiative, lancée en 2021, est soutenue par une subvention mondiale du Fonds central d'aide d'urgence (CERF) pour la prévention et la réponse à la violence liée au sexe, qui a été mise en oeuvre dans six pays, dont l'Éthiopie. Le changement des normes sociales commence à la base Selon Tegenie, pour changer les normes sociales, la sensibilisation doit commencer au niveau local. Avec le soutien d'ONU Femmes, Norwegian Church Aid a organisé des conversations communautaires animées par des facilitateurs formés pour discuter des ramifications du mariage des enfants et de la violence à l'égard des femmes.

À la fin du dialogue, les chefs de communautés ont été invités à faire des déclarations publiques dénonçant ces pratiques et à ajouter des sanctions et d'autres conséquences dans les règlements locaux. "Nous voulons impliquer les hommes et les garçons et changer leurs attitudes à l'égard de ces pratiques. Nous voulons qu'ils soient conscients de la façon dont ces pratiques affectent la vie des femmes et des filles et qu'ils s'engagent dans les efforts de la communauté pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles", explique M. Tegenie.

En fin de compte, reconnaît-il, le changement des normes sociales prend beaucoup de temps et nécessite l'adhésion des dirigeants de la communauté. Dans de nombreuses régions d'Éthiopie, il s'agit notamment des chefs religieux, dont certains ont encouragé des pratiques néfastes à l'égard des femmes et des filles. Tegenie et Norwegian Church Aid ont organisé des formations pour 48 chefs religieux de traditions orthodoxe, protestante et islamique et ont encouragé les principaux conseils religieux du pays à publier leurs propres déclarations affirmant que la violence fondée sur le sexe et le mariage d'enfants n'ont aucun fondement dans leurs religions. "Ces institutions religieuses influencent les curés, les pasteurs, dans les communautés de base. C'est ce qui permet de changer les normes", ajoute-t-il.

À propos de la subvention mondiale du CERF pour la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre

Le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF) est un dispositif d'urgence des Nations Unies créé en 2005 pour permettre aux intervenants humanitaires de fournir une assistance vitale à tout moment et en tout lieu en cas de crise. En 2021, ONU Femmes et le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) se sont vu allouer 25 millions USD par le don mondial du CERF pour renforcer la réponse et la prévention de la violence basée sur le genre dans les situations d'urgence.