Tunisie: A Djerba, le tourisme a repris son cours trois mois après la fusillade contre la synagogue

En Tunisie, sur l'île de Djerba, les touristes sont de retour, ainsi que les Tunisiens en vacances, malgré le traumatisme de la fusillade contre la synagogue de la Ghriba qui a fait quatre morts le 9 mai 2022.

En Tunisie, le tourisme reprend presque son niveau d'avant la pandémie, avec 5,4 millions de visiteurs cette année. Une bonne saison malgré la crise économique dans le pays. Sur l'île de Djerba, au sud tunisien, les touristes reviennent aussi également malgré la fusillade contre la synagogue de la Ghriba qui a fait quatre morts en mai dernier.

« J'avais un peu peur de revenir à la Ghriba »

À la Hara, quartier juif emblématique de la ville, habituellement, les soirées estivales sont très animées. Benny, boucher, prépare des brochettes sur un grill, un peu dépité. Pour lui, l'attaque du mois de mai a porté un coup à l'affluence de cet été. « L'année dernière, c'était impossible de se frayer un chemin ici, raconte-t-il. Les rues étaient tellement remplies qu'aucune voiture ne passait. Cette année, on sent un peu le vide même s'il y a des touristes et des Tunisiens », raconte-t-il.

Malgré tout, certains sont revenus comme tous les ans. Alaya Trabelsi, 17 ans, est française et ses parents sont originaires de Djerba. « J'avais un peu peur de revenir à la Ghriba, j'avais peur de revenir ici. C'est normal, c'était tout récent, tout frais. Mais quand on revient ici, on se rend compte que c'est une ambiance complètement différente, qu'on retrouve les gens que l'on connaît et que nos parents connaissent », témoigne-t-elle.

%

Le quartier est connu pour sa mixité religieuse et sociale. Les vacanciers musulmans s'y rendent aussi, comme Noura Manaï, mère de famille et habitante de Djerba. C'est la première fois cette année qu'elle vient découvrir les spécialités culinaires de la Hara, les keftas et la fameuse brique d'Ishak. « J'adore la nourriture mais surtout l'ambiance, glisse-t-elle. En fait, ça me rappelle un peu l'atmosphère dans les rues après la rupture du jeûne pendant le ramadan ».

Si les autorités communiquent peu quant à l'avancée de l'enquête sur l'attaque de la Ghriba, la reprise du tourisme témoigne de la résilience de l'île dont les hôtels affichent un taux d'occupation à presque 100% cet été.