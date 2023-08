Nigeria: Le pays supprime les subventions pétrolières

La nouvelle administration soutient que la suppression de la subvention contribuera à l'action climatique et financera des investissements dans les transports et l'énergie.

Sans cette subvention, le Nigeria pourrait économiser plus de 15 millions de tonnes de CO2 par an.

"La subvention au carburant a disparu", a déclaré le président du Nigeria, Bola Tinubu, dans son discours d'investiture du 29 mai 2023. "La subvention ne peut plus justifier ses coûts toujours croissants dans le sillage de l'assèchement des ressources. Nous allons plutôt réorienter les fonds vers de meilleurs investissements dans les infrastructures publiques, l'éducation, les soins de santé et les emplois qui amélioreront matériellement la vie de millions de personnes." La déclaration du président a provoqué une flambée du prix de l'essence à la pompe, qui est passé de ₦780 le gallon (environ 1 dollar) à ₦2160 le gallon (2,80 dollars), ce qui a entraîné une hausse du coût de la vie dans le pays. Les syndicats ont menacé d'organiser une grève nationale si le gouvernement ne faisait pas marche arrière, comme l'avait fait l'ancien président Goodluck Jonathan en 2012, lorsqu'il avait tenté de mettre fin aux subventions. Mais après des négociations avec l'administration Tinubu, les syndicats sont revenus sur leur menace.Coup de projecteur sur les subventions

Avant l'arrivée au pouvoir du président Tinubu, le gouvernement nigérian dépensait 400 milliards d'euros (environ 500 millions de dollars) par mois pour subventionner les importations de pétrole, selon Mele Kyari, directeur général de la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL), autorisée à opérer dans l'industrie pétrolière nigériane. La subvention correspondait à la différence entre le prix prévu sur le marché libre et le prix à la pompe. Pour compenser le déficit du marché, le gouvernement l'émet sous forme de paiement direct ou indirect aux particuliers ou aux entreprises qui importent des produits raffinés. En 2022, la Chambre des représentants du Nigeria a mis en place un groupe d'experts chargé d'enquêter sur le régime des subventions pétrolières pour la période 2017-2022. Le gouvernement n'a pas encore publié les conclusions du groupe, présentées en juin 2023, mais il a maintenu que les subventions ont bénéficié à quelques entreprises. Selon Femi Falana, un des avocats constitutionnels et des droits de l'homme les plus renommés du pays, les subventions ont détourné d'énormes sommes d'argent public vers des poches privées. "C'est une décision que nous devons prendre pour éviter à notre pays de sombrer et pour soustraire nos ressources à l'emprise de quelques éléments antipatriotiques", a réaffirmé le président Tinubu dans son discours prononcé le 12 juin à l'occasion de la Journée de la démocratie.

La suppression des subventions est une décision que nous devons prendre pour éviter à notre pays de sombrer et pour soustraire nos ressources à l'emprise de quelques éléments antipatriotiques.

M. Tinubu est convaincu que la suppression des subventions libérera des ressources pour des investissements massifs dans les infrastructures de transport, l'énergie et d'autres secteurs. Conséquences inattendues

Au début des années 1990, les quatre raffineries de pétrole du Nigeria, qui appartiennent à l'État mais sont exploitées de manière indépendante, ne parvenaient plus à répondre à la demande. Le pays a commencé à exporter le pétrole brut que ses vieilles raffineries ne pouvaient pas traiter, puis à importer le pétrole raffiné à un coût énorme, que le gouvernement subventionnait. En 2000, le gouvernement a accordé une vingtaine de licences à des acteurs du secteur privé pour la construction de nouvelles raffineries dans le pays, mais ils n'en ont construit aucune. Pourquoi ? Les économistes pensent que ces titulaires de licences ont choisi de ne pas construire parce que les subventions - en fait, le contrôle des prix - auraient pu les empêcher de rentabiliser leur investissement. À titre d'exemple, les recettes du gouvernement ont diminué en raison de la baisse record des prix du pétrole. Ces dernières années, le gouvernement a dû compter sur la NNPC pour payer les subventions, a déclaré M. Kyari dans une interview. En conséquence, la NNPC ne peut pas remplir son mandat de contribution au compte de la fédération, qui sert de réserve de revenus partagée entre le gouvernement fédéral, les États et les collectivités locales du Nigeria. Les experts affirment également que les subventions ont alimenté une consommation d'énergie excessive et moins efficace, ainsi que des déficits budgétaires croissants. Avantages durables

L'administration actuelle a également mis en avant d'autres avantages liés à la suppression des subventions, tels que la réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2). Début août, le vice-président Kashim Shettima a fait remarquer que sans la subvention, le Nigéria pourrait économiser plus de 15 millions de tonnes de CO2 chaque année, ce qui aiderait le pays à atteindre ses contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l'Accord de Paris. Selon M. Shettima, l'analyse initiale du Conseil national sur le changement climatique montre une diminution potentielle de 30 % de la consommation quotidienne de carburant, ce qui équivaut à 20 millions de litres ou 42 800 tonnes d'émissions de CO2. Nombreux sont ceux qui félicitent le gouvernement d'avoir encadré les investissements dans les infrastructures en termes d'action climatique (objectif 13).