Afrique: CAN 2024 - La RD Congo pourrait être suspendue !

Chancel Mbemba, Cédric Bakambu, Fiston Mayele et autres pourraient être priver d'une participation à la prochaine CAN. La raison? Le ministère des Sports et des loisirs a demandé à la Fédération Congolaise de Football Association (Fecofa) de suspendre la mise en œuvre du calendrier de la saison 2023-2024. Et ce, dans l'attente de la décision du gouvernement, sur la base du rapport du « Comité chargé de l'élaboration d'un nouveau système de développement du championnat national de football » .

C'est pour ces soupçons d'ingérence politique dans la fédération congolaise de football que la FIFA a adressé une mise en demeure à la RDC. « Chaque association membre de la FIFA, la FECOFA en l'occurrence, se doit de jouir d'une indépendance et d'une autonomie qui la préserve de toute ingérence indue de la part de tiers, qu'elle soit étatique ou autre. Les associations membres de la FIFA sont en effet statutairement tenues de gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence indue de tiers (cf. art. 14, al. 1 lit. i) et art. 19 des Statuts de la FIFA). Tout manquement à ces obligations peut entraîner les sanctions prévues dans les Statuts de la FIFA, pouvant aller jusqu'à la suspension de la fédération concernée, et ce même si l'influence d'un tiers n'est pas imputable à l'association membre (cf. art. 14 al. 3 des Statuts de la FIFA) »