Gabon: Rétrécissement de l'espace civique et violation des droits en période électorale

La coalition des organisations de la société civile du secteur des Droits de l'Homme

organise une conférence de presse, ce jeudi 24 août 2023 à 14h au siège du Réseau Femme Lève-Toi (ReFLeT) sis à l'ancienne Sobraga.

Cette conférence portera sur la présentation du rapport coproduit avec le mouvement international Tournons La page sur l'espace civique en République gabonaise. Ledit rapport analyse les textes juridiques nationaux et internationaux applicables en matière de droits humains au Gabon et vise à alerter sur les violations des droits liés au rétrécissement de l'espace civique, notamment en période électorale.

En effet, au sortir de la dernière élection présidentielle tenue en août 2016, on a pu dénombrer au moins 864 arrestations, 12 manifestations interdites ou réprimées, 13 journaux suspendus et 34 jours de coupure internet.

Pour éviter de revivre en 2023 les violences perpétrées en 2016, Tournons La Page et la coalition des organisations de la société civile du secteur des Droits de l'Homme invitent les acteurs étatiques et non étatiques au respect de la constitution et de l'ensemble des dispositions juridiques prises en matière de libertés et droits fondamentaux.

N.B. : L'espace civique est entendu comme l'environnement qui permet aux citoyens de jouer un rôle dans la vie politique, économique et sociale de leur pays. Plus particulièrement, l'espace civique permet aux individus et aux groupes de contribuer à l'élaboration de politiques qui affectent leur vie, notamment en accédant aux informations, instaurant un dialogue, exprimant leur désaccord ou s'unissant pour exprimer leur point de vue.