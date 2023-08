Cote d'Ivoire: Isaac Drogba - Le fils de Didier Drogba rebondit en Belgique, un an après sa disparition

Isaac Drogba a signé officiellement à La Louvière Centre. Le fils de Didier s'entrainait avec les Loups depuis quelque temps. Il rejoint La Louvière Centre en D2 ACFF, un club où investit Serge Aurier, ami de Didier Drogba.

On se souviendra de la « disparition » du rejeton de la star ivoirienne pendant plusieurs mois au cours de l'hiver 2021-2022, lorsqu'il évoluait à l'Academica Coimbra B, au Portugal. Sans club depuis mars l'avant-centre de 22 ans avait été aperçu du côté d'Eupen pour s'entraîner.

Il avait, comme son père, porté les couleurs de Chelsea et de l'En Avant Guingamp, mais jamais en équipe première, et a aussi un temps évolué à Caratese, en Serie D italienne. Isaac Drogba avait déjà deux fois failli jouer en Belgique, rappelle le site belge Footnews. La troisième fois aura été la bonne. Il avait en effet passé des tests à Visé en 2020, et plus récemment à l'AS Eupen, en août 2022, via le réseau Aspire et Claude Makelele.

Mais il n'a encore à ce jour disputé que dix matches officiels dans un championnat senior, sous le maillot de Caratese.