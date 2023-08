Angola: Projet Marimba enregistre des rythmes musicaux du groupe traditionnel Katyavala

Huambo (Angola) — Le projet Marimba, qui vise à sauver les rythmes des PALOP, a enregistré ces deux derniers jours, 10 chansons et vidéos du groupe de danse traditionnelle féminine Katyavala, de la municipalité de Bailundo, province de Huambo.

L'initiative, parrainée par l'Union Européenne et gérée par l'Institut Camões, vise à valoriser la production des rythmes musicaux de l'Angola, de la Guinée-Bissau, du Mozambique et du Timor-Oriental, avec des impacts directs sur les Pays Africains de la Langue Officielle Portugaise (PALOP) et la Communauté des Pays de la Langue Portugaise (CPLP).

S'adressant mercredi à l'ANGOP, le coordinateur du projet Marimba, Fernando Sousa, a indiqué qu'après l'enregistrement des rythmes, il est prévu le mastering et l'édition des chansons et les vidéos, à Luanda, capitale du pays, pour être disponibles gratuitement sur la plateforme en ligne de Marimba, les réseaux sociaux et autres sites.

Il a expliqué qu'il s'agit de sessions sur le terrain, une composante importante du projet Marimba, qui vise à numériser les chansons traditionnelles et à enrichir les collections de certaines radios nationales des PALOP.

Les enregistrements sur le terrain, a-t-il ajouté, en plus des enregistrements vidéos, audio et photographiques, avec des équipements professionnels, ont été marqués par les collections bibliographiques du royaume d'Ovimbundu, essentiellement du groupe Katyavala.

Fernando Sousa a indiqué que les 10 chansons enregistrées et filmées figuraient dans le répertoire du groupe féminin de danse traditionnelle Katyavala, principalement celles qui décrivent son histoire et la vie quotidienne du peuple Ovimbundu.

Pour le responsable, ce groupe féminin représente et traduit la culture du royaume de Bailundo, avec des valeurs sociales qui identifient tout peuple Ovimbundu.

En Angola, a-t-il rappelé, le projet Marimba a comme partenaire principal le Groupe Radio National de l'Angola (RNA) qui a eu des contacts avec différents groupes et zones traditionnelles du pays.

Créé en 1983, le groupe féminin de danse traditionnelle Katyavala, nom en l'honneur du roi fondateur du royaume de Bailundo (Mbalundu), est responsable de la préservation des racines traditionnelles et culturelles des peuples, localisés dans le plateau central de l'Angola.

Le groupe présente plusieurs styles de danse et chansons traditionnelles comme Elisemba, Katita, Onhatcha, Okondonda, Otchisosi, Sawaya et Olundongo, qui rendent hommage aux ancêtres de Bailundo.