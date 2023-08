Afrique de l'Est: Les plans du festival créole des Seychelles dévoilés

L'agence Creative Seychelles accueillera un village créole lors du Festival créole 2023 du 23 au 31 octobre à Victoria, tandis que l'ouverture de l'événement annuel aura lieu à Praslin, la deuxième plus grande île.

Lors d'une conférence de presse mardi, détaillant les activités qui se dérouleront pendant le mois créole, le directeur général de l'agence, Emmanuel D'Offay, a souligné que le village est un aspect intéressant que mettent en avant les organisateurs du festival.

"C'est un village que nous souhaitons que les gens visitent régulièrement pendant le Festival. Il y a un espace assez grand et à ce titre il y aura des discothèques et des spectacles créoles, avec un espace pour danser", a déclaré M. D'Offay.

Le village sera situé au Music Stadium.

M. D'Offay a partagé que l'un des plans de l'agence pour la 38ème édition du "Festival Kreol" est d'en faire une activité populaire.

"Nous voulons supprimer certaines des activités payantes qui sont habituellement au programme. Nous pensons que le Festival Kreol devrait être une activité à laquelle le plus grand nombre puisse avoir la chance de participer", a déclaré M. D'Offay.

Le "Festival Kreol" annuel débutera le 7 octobre avec le "Lansman Lasezon Kreol" - le Lancement de la Saison Créole - qui a lieu chaque année à Beau Vallon, puis la cérémonie d'ouverture officielle aura lieu à Praslin le 27 octobre.

"Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'activités à Mahé pendant cette période. Nous discutons avec les habitants de Praslin pour organiser des activités pendant tout ce week-end. Le Festival durera environ un mois mais les principales activités seront concentrées entre le 26 et le 31 octobre", a déclaré M. D'Offay.

L'agence a indiqué qu'il y aurait également des activités à La Digue, la troisième île la plus peuplée.

Parmi les activités au programme figurent les habituels "Moman Kreativite", les spectacles musicaux "Selebo", "Pti Finn", "Lafoli Lanmod", qui remplace "Fon Lanmal", "Bal Bobes" et "Bal Kreol", et sera une exposition de photographies et de peintures sous le thème "Viv An Kreol", entre autres.

"Le but de l'exposition est de donner aux artistes et aux photographes la possibilité de montrer comment les habitants des Seychelles mènent une vie créole", a déclaré M. D'Offay.

L'agence a également lancé, pour la première fois cette année, une compétition de courts métrages sur le même thème afin de donner aux cinéastes l'opportunité de montrer comment un Seychellois vit sa créolité.

"Cette année, nous recevons beaucoup de partenaires qui souhaitent travailler avec nous. L'un d'entre eux est l'Institut Guy Morel qui souhaite organiser un atelier sous le thème "Nou Kiltir, Nou Valer, Nou Lidantite (Notre Culture, Nos Valeurs, Notre identité)", a déclaré M. D'Offay.

Avec le Seychelles Institute of Art and Design (SIAD), l'agence travaille sur un symposium où les participants souhaitent discuter de la contribution de l'art aux niveaux social, individuel et économique. L'objectif de ce symposium est de faire comprendre aux gens que l'art a de la valeur et qu'il apporte une contribution directe aux individus.