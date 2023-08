Afrique: Maurice présente sur la scène économique mondiale lors du Sommet B20

Pour la toute première fois, Maurice se prépare à faire entendre sa voix au prestigieux Sommet B20. Sous le thème «R.A.I.S.E: Responsible, Accelerated, Innovative, Sustainable & Equitable Businesses», ce sommet représente la voix des affaires du G20, offrant une plate-forme dynamique pour explorer les questions clés qui façonnent le paysage économique mondial. Maurice, bien que n'étant pas membre du G20, fait partie d'un des neuf pays «invités» par l'Inde. Et c'est à travers les liens qu'entretiennent la Confederation of Indian Industry (CII) et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Maurice (MCCI) que Maurice participera aux discussions dans le cadre du B20.

En effet, le Mauritius-India Joint Business Council (JBC) opérant sous l'égide de la MCCI et la CII respectivement, a joué un rôle clé dans le renforcement des liens économiques entre les deux nations. Ce comité ayant pour mandat la pro- motion des affaires et de l'investissement entre l'Inde et Maurice, a grandement contribué à l'avancement des dossiers à travers des discussions et des collaborations approfondies. L'une de ses réalisations phares a d'ailleurs été l'obtention des droits d'atterrissage pour Air Mauritius à New Delhi, en Inde, à la fin des années 90.

C'est donc Azim Currimjee, président du Mauritius-India JBC, qui prendra la parole le vendredi 25 août, à New Delhi. Selon nos informations, son intervention portera sur la présentation de Maurice en tant que pôle d'affaires et d'investissement attractif dans la région. Il devrait également souligner la position stratégique du pays en tant que passerelle entre l'Afrique et l'Asie, facilitée par sa participation à des ac- cords de libre-échange significatifs tels que le Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA) avec l'Inde, l'Accord de Libre-Échange entre la Chine et Maurice, ou encore la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf).

Une délégation mauricienne, comprenant des représen- tants de la MCCI, Business Mauritius, de l'Economic De- velopment Board of Mauritius (EDB), de la MEXA ainsi que des opérateurs privés engagés dans la finance ou encore l'industrie, feront le déplacement en Inde pour le Sommet B20. Une série de forums sont prévus chaque jour, offrant aux participants une occasion unique d'interagir avec des leaders d'opinion mondiaux, de partager des perspectives et de développer leur réseau.

Sollicité, Azim Currimjee avance que le B20 représente une plate-forme «exceptionnelle et inédite» pour la promotion de Maurice comme centre d'affaires et d'investissement. «En tant que président du Mauritius-India Joint Business Council et avec la collaboration d'institutions des secteurs public et privé, j'aurai l'immense honneur de faire un exposé sur toutes les opportunités commerciales, d'affaires et d'investissement possibles à Maurice. Notre économie, résiliente et équilibrée, s'est imposée comme un lieu diversifié et stable. Par ailleurs, nous occupons une place de choix comme porte d'accès entre l'Afrique et l'Asie.»

Pour le président du Mauritius-India JBC, «le positionnement de Maurice comme hub d'affaires et financier entre l'Afrique et l'Asie se dessine déjà à travers plusieurs axes. Les pays du B20 peuvent profiter des incitations fiscales, des avantages, du réseau de préférences commerciales et d'investir dans les Zones Economiques Spéciales mauriciennes pour avoir accès au continent africain et à d'autres marchés. Je suis confiant que Maurice sera vu et reconnu comme un centre d'affaires et un hub financier en plein essor». Des propos auxquels le secrétaire général de la MCCI, Drishtysingh Ramdenee, souscrit. Ce dernier avance que la Chambre a joué un rôle prépondérant dans la mobilisation des acteurs des secteurs public et privé par rapport à la participation de Maurice dans le cadre du B20. «Le Business Forum auquel Maurice participe, et sa présence même au sein du B20 nous propulsent au-devant de la scène mondiale, avec les plus grandes sociétés mondiales. Il est certain que la MCCI continuera à travailler en collaboration étroite avec ses partenaires afin de s'assurer que les opportunités d'affaires soient fructueuses, tout en facilitant le réseautage avec ses membres.»

