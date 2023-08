Congo-Brazzaville: Volleyball - Madingou abrite les championnats nationaux

L'équipe de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) s'est imposée chez les seniors messieurs, trois sets à zéro, devant le club Espoir lors de la première journée de la 34e édition des championnats nationaux de volleyball débutée le 22 août à Madingou, dans le département de la Bouenza.

Les équipes engagées tenteront d'inscrire l'édition 2023 des championnats nationaux dans leur palmarès. La compétition, qui est pour la Fédération congolaise de volleyball un haut lieu de détection des talents, coïncidait également au lancement de la 28e édition des seniors dames, 24e édition des juniors et 12e édition des cadets. Le plus souvent, elle sert de baromètre pour mesurer le niveau des athlètes en identifiant leurs forces et leurs faiblesses afin de viser l'excellence.

Chez les cadets, Renaissance de Mpila a bien lancé sa compétition. Elle a battu Inter de Nkayi deux sets à un. JCM n'a non plus manqué son entame en l'emportant devant Inter de Pointe-Noire sur ce score identique. En juniors, Inter de la capitale économique a pris le meilleur sur AS Gendarmerie trois sets à un. Le match opposant la DGSP à Saint-Michel de Ouenzé qui n'était pas arrivé à terme à cause de la tombée de la nuit est à rejouer.

La cérémonie officielle initialement prévue le mardi a lieu ce mercredi sous le patronage de Jules Moukala Tchoumou, préfet du département de la Bouenza.