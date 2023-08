Congo-Brazzaville: Cinéma - L'acteur Harvin Isma partage son expérience aux jeunes

Acteur et comédien, Harvin Isma va animer un master class, le 26 août, au siège du théâtre à la Carte.

«De la personne au personnage et du personnage au jeu d'acteur » est le thème du master class initié par Ciné Lab Industrie. Avec une expérience certaine qui ne se dément plus aujourd'hui dans le 7e art, l'acteur Harvin Isma veut partager son savoir-faire et sa passion aux jeunes acteurs en herbe mais aussi aux anciens désireux de se perfectionner dans cet art. "L'acteur et le rôle ne font qu'un dans la mesure où il partage la même enveloppe corporelle, avec chacun des personnalités bien différentes", a-t-il dit.

Selon lui, cette occasion unique d'échange autour du cinéma est à saisir par tous les jeunes qui veulent faire carrière dans cet art de plus en plus exigeant avec l'évolution technologique actuelle. Signalons que c'est le cinéaste Michael Gandoh qui remarque le talent de l'acteur en 2015 avant qu' Albe Diaho, un autre réalisateur ponténégrin, lui offre sa première expérience cinématographique avec un rôle majeur, celui de Hugues dans le long métrage "Diboulou" en 2018.

Dès lors, il suit plusieurs formations dont un atelier d'écriture à l'Institut français du Congo dispensé par Francis Mizio, et des cours de théâtre au sein de l'Atelier Mwezi avec le metteur en scène Selma Mayala. Il va ainsi jouer les pièces de Jean Anouilh, William Shakespeare, Jean Ribes, Tchicaya U'Tamsi et Joel Pommerat... Il fait une apparition dans "Djoli "de Glad Amog Lemra, auprès de Djédjé Apali et Bruno Henry, puis dans les courts métrages de Michael Gandoh Alicia et In Extremis, et reçoit des distinctions qui vont confirmer et justifier son talent. En 2021, il tourne avec le réalisateur Rodrigue Ngolo le film "Mon trésor", aux côtés d'Herman Kimpo, et se lance dans l'écriture du scénario pour le film "Traque" de Barthel Mpandzou.

En dehors du cinéma, Harvin Isma s'illustre aussi au théâtre en jouant de nombreuses pièces telles qu'Antigone de Jean Anouilh ou le "Zulu" de Tchicaya U'tamsi. Il est détenteur de plusieurs prix reçus lors du Ficomp (Festival international de court métrage La Pointe-Noire), Festival international de cinéma « Ideal » de Sillod en Inde... Il est aussi récipiendaire des trophées Les Kamba's récompensant chaque année les Congolais qui se distinguent dans le cinéma.