Congo-Brazzaville: Disparition - Décès à Paris de Benjamin Bounkoulou

Le vice-président du Conseil économique, social et environnemental et ancien ministre des Affaires étrangères est décédé le 23 août à Paris, en France, à l'âge 81 ans, a-t-on appris.

Né le 25 septembre 1942 à Kinkengue, dans le district de Boko-Songho, département de la Bouenza, le président fondateur de l'Union pour la République (UR), Benjamin Bounkoulou, a été un diplomate chevronné. Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, chargé de la Francophonie de 1992-1995 et ministre de la Privatisation, chargé de l'inspection générale d'Etat en 1997, fut plusieurs fois ambassadeurs.

Elevé à la dignité d'ambassadeur du Congo en 1992, Benjamin Bounkoulou fut, de 1987 -1990, ambassadeur de la République populaire du Congo aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada ; de 1983- 1987, ambassadeur du Congo près la République d'Ethiopie socialiste à Addis-Abeba, au Yemen démocratique et à Djibouti, auprès de l'OUA et de la commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire du Congo en Algérie, en Libye, en Mauritanie, en Egypte et en Tunisie de 1979-1983, il a occupé aussi les fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo en Angola et doyen du corps diplomatique de 1976 -1979 ; d'ambassadeur itinérant et conseiller diplomatique du président de la République de 1975-1976.

Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de 1971-1975, il assumait les fonctions de directeur des Affaires politiques du ministre des Affaires étrangères 1969-1971, de directeur de la division Afrique au même ministère de 1967-1969 et de président du Conseil des ministres de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) en 1994.

Directeur général de la Société congolaise des transports maritimes (Socotram) de 1991-1992, Benjamin Bounkoulou fut également un homme politique. Créateur de l'UR en 1995, il fut deuxième vice-président du Conseil national de transition (parlement de transition) de 1998-2002 ; premier vice-président du Sénat de 2002-2011 ; député à l'Assemblée nationale de 2012-2017.