Congo-Brazzaville: Musique religieuse - La chorale Sainte-famille célèbre ses 30 ans d'existence

Les festivités marquant les 30 ans d'existence de la chorale Sainte-famille de la paroisse catholique Sainte-Face-de-Jésus, située au quartier Faubourg, dans l'arrondissement 5 Mongo Mpoukou, ont été lancées, le 20 août, par un concert de musique avec d'autres chorales de la place. Les activités dans le cadre de cet anniversaire vont se poursuivre à Pointe-Noire et Brazzaville jusqu'au 17 septembre.

Créée le 15 mai 1993 par les frères Florian Tati et Jacques Kiyindou, la chorale Sainte-famille compte aujourd'hui une soixantaine de membres. Elle est l'une des chorales de la paroisse Sainte-Face -de-Jésus qui font la fierté de l'archidiocèse de Pointe-Noire. Pour ses 30 ans d'existence un programme contenant plusieurs rendez-vous a été élaboré. La première activité a été le concert de lancement des festivités qui a eu lieu à ladite paroisse.

Ce rendez-vous d'adoration et de louange à Dieu, ouvert par l'abbé Tati Mboumba curé de cette paroisse, a réuni la chorale Sainte- famille avec les chorales invitées, notamment la chorale Sainte-Philomène de la paroisse Saint-Michel du quartier Thystère (arrondissement 5 Mongo Mpoukou), la chorale du temple de l'Eglise évangélique du Congo et la chorale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, une autre chorale de la paroisse Sainte-Face-de-Jésus. Celles-ci ont, tour à tour, mis l'ambiance avec des titres comme Il n'a pas dit, Mpévé ya longo kulumuna et Yangalala (des Bons Bergers).

Habituée des concerts, la chorale Sainte-famille a présenté un répertoire en français, latin, lingala, vili... bien équilibré avec des classiques comme Propter magnam et domine fili, et des chants bien connus comme Libano, Ekonginda, ngangi moni, baba yetu et conquassabit, Fumu yisu. Sainte-famille a servi au public un beau concert avec des chants bien exécutés, des voix bien harmonisées, de belles prestations qui reflètent sa maturité et qui donne déjà un aperçu de ce que vont être les autres rendez-vous de cette célébration.

En effet, outre le concert à la paroisse Sainte-Face de Jésus, la chorale Sainte-famille prévoit un concert le 3 septembre à Oken palace. Elle se produira également en concert à Brazzaville, le 14 septembre, à l'Institut français du Congo et le 17 septembre à la paroisse Saint-Esprit de Moungali, où aura lieu la messe d'action de grâce de la chorale le même jour en matinée.

Notons que la chorale Sainte-famille a déjà deux albums sur le marché du disque. Le premier intitulé «Likolo sepela» (8 titres) sorti en 2009 et le deuxième « Nani U siala » (13 titres) sorti en 2015.