Afrique: Faid participe à Johannesburg au Forum d'affaires des BRICS

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a participé mardi à Johannesburg (Afrique du Sud) aux travaux du Forum d'affaires des BRICS, a indiqué mercredi un communiqué du ministère des Finances.

M. Faid a pris part à ce Forum en marge de sa participation, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au forum "BRICS Outreach Plus" dans le cadre de la 15e session du Sommet des BRICS (21-24 août).

"La participation de l'Algérie à ce forum traduit tout l'intérêt accordé par les hautes autorités du pays à contribuer à la réflexion autour des questions liées au renforcement d'un multilatéralisme juste, à la réforme de la gouvernance mondiale, et de parvenir à des solutions aux crises multidimensionnelles, notamment à travers la consolidation de la coopération internationale et la réalisation du développement économique au profit de notre peuple et de toute la région", souligne le ministre dans son communiqué. Le Forum s'est déroulé en présence des dirigeants de 4 pays à savoir, le président chinois, Xi Jinping, représenté par le ministre chinois du Commerce, le président brésilien, Lula da Silva, le Premier ministre indien, Narendra Modi et le président sud-africain, Cyril Ramphosa. Le président russe, Vladimir Poutine y a participé par visioconférence.

Les débats du forum ont porté également sur "le renforcement de la coopération économique entre les pays du BRICS et le rôle de la Nouvelle banque de développement dans le soutien des efforts constants des Etats membres, en matière de développement durable, l'appui de la relance du développement en Afrique et la recherche de solutions aux défis économiques auxquels le continent fait face", ajoute le communiqué.

La coopération multilatérale dans le cadre des BRICS "revêt une grande importance", car contribuant au développement des relations internationales, au développement durable et au commerce juste et équitable entre ces pays, et partant la réalisation de leurs intérêts communs dans le respect de leur souveraineté nationale sur la scène internationale", a affirmé le ministère qui a souligné que la rencontre contribuera également "au renforcement de la solidarité internationale et au soutien de la positions des Etats membres dans les fora internationaux, en consécration du principe d'équilibre international".

Le ministre des Finances, s'est rendu dimanche à Johannesburg pour participer au forum "BRICS Outreach Plus", dont les travaux débuteront jeudi.

Cet évènement est organisé dans le cadre du 15e Sommet des BRICS qui se poursuit jusqu'à jeudi, sous le thème : "Partenariats pour une croissance accélérée, développement durable et multilatéralisme inclusif".

Le forum réunira en plus des dirigeants des cinq pays du groupe des BRICS, des chefs d'Etat et de gouvernement de 67 pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et des Caraïbes, ainsi que des responsables d'organisations internationales et régionales.