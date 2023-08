Ile Maurice: Jean-Jacques Jullienne - «Les bases solides d'UBP ont été construites grâce à nos employés au cours de ces 70 ans»

Il est rare qu'une entreprise parvienne à maintenir sa position sur un secteur pendant 70 ans. C'est l'exploit réalisé par United Basalt Products (UBP) Ltd, acteur incontournable du secteur de la construction. Sa capacité à fournir les matériaux nécessaires pour répondre à la demande lui a permis de perdurer. Parmi les acteurs clés qui ont rendu possible cette longévité figurent les employés qui ont choisi de rester fidèles à l'entreprise jusqu'à leur départ à la retraite. Son directeur général, Jean-Jacques Jullienne, revient sur tout son parcours.

Quel regard portez-vous sur The United Basalt Products (UBP) à l'aube de ses 70 ans d'existence ?

Si UBP fête aujourd'hui ses 70 ans, c'est parce qu'elle est une compagnie qui a su saisir les opportunités qui se sont présentées à elle. On peut dire qu'UBP a accompagné notre pays dans les plus grandes étapes de son développement socio-économique depuis sept décennies. La célébration de ce jalon est une source de fierté, pas juste pour la direction mais surtout pour les employés qui se donnent à fond pour la réussite de l'entreprise.

Grâce au dévouement de nos équipes, UBP a pu s'imposer comme un leader dans la production des matériaux de construction, cela, grâce à son savoir-faire, ses valeurs mais aussi grâce à tous les hommes et femmes passionnés qui font sa force. Voir les façades de blocs (parpaings) marqués UBP sur les sites de construction à travers le pays nous rappelle l'envergure de la marque, qui est une grande source de fierté pour nous, et c'est un signe qu'UBP est bien ancrée dans le paysage local.

Pour moi, UBP, c'est 70 ans d'audace, d'innovation, d'engagement aux côtés des Mauriciens mais aussi tout un symbole de fiabilité, d'expertise et de produits de qualité.

Quelles sont les perspectives d'avenir dans le contexte économique actuel ?

Lorsque nous examinons l'avenir d'UBP, je suis convaincu que nos perspectives sont positives. Sa présence dans le paysage mauricien est destinée à perdurer sur le long terme. Nous avons récemment démarré un nouveau chapitre de notre développement en nous positionnant sur l'acquisition d'une partie d'un groupe à La Réunion, qui se consacre également à la production de matières premières pour la construction, à l'instar d'UBP.

Cette étape importante devrait renforcer notre position régionale tout en nous permettant de nous focaliser sur notre cœur de métier et nous ouvrir à de nouvelles synergies. Cette décision devrait contribuer de manière significative à notre succès, car elle devrait nous permettre de nous positionner comme des experts dans la fabrication de matériaux et de fournir à nos clients des solutions de haute qualité sur le plan régional.

Qu'est-ce qui, selon vous, fait la force d'UBP Ltd et lui permet de se démarquer de ses concurrents ?

Nous avons su développer un réel savoir-faire et une expertise industrielle dans la fabrication et la vente de matériaux de construction. Notre force repose sur quatre piliers : la qualité des produits, les services offerts, les employés et notre bonne gouvernance.

Il faut dire qu'au fil du temps, nous avons élaboré des produits innovants adaptés aux besoins des Mauriciens. Nous comptons un laboratoire de contrôle qualité qui renforce la fiabilité de nos produits. En même temps, nous opérons sept unités de production et deux dépôts stratégiquement situés afin de mieux desservir nos clients.

Mais ce qui fait surtout la force d'UBP, ce sont nos employés. UBP, c'est désormais plus de 800 employés affichant différents savoir-faire. Plusieurs comptent de nombreuses années de service et sont restés à nos côtés. Il y a un esprit familial dans la culture d'UBP qui a permis le renforcement des liens avec nos employés. Les valeurs telles que la transparence et la bonne gouvernance sont aussi dans notre ADN, un aspect très important dans nos opérations, qui a contribué à notre succès, mais a aussi facilité notre entrée en Bourse en 1989.

Pour ces 70 ans, la campagne vise à rendre hommage aux employés d'UBP Ltd. Expliquez-nous cette démarche.

Le thème central de la campagne pour célébrer les 70 ans d'UBP, officiellement lancée vendredi, s'articule autour de notre reconnaissance envers tous ceux qui nous ont permis d'en arriver là. Ce sont ces hommes et femmes dévoués et passionnés qui se sont succédé au cours de ces 70 ans.

Ils incarnent la force motrice de l'entreprise. Nous avons voulu les présenter comme des héros, pour démontrer tout le dévouement et la passion qu'ils mettent dans leurs métiers respectifs au quotidien. D'ailleurs, ce n'est qu'une sélection de métiers qui a pu être utilisée - il y a de nombreux autres métiers qui sont liés les uns aux autres dans une chaîne de valeur qui est déterminante au progrès et à la réussite d'UBP.

Je suis honoré d'être aux côtés de ces employés qui s'engagent au quotidien. L'équipe d'UBP peut être fière de son héritage. Je ne pourrais m'exprimer sur les 70 ans sans dire merci à tous nos hommes et nos femmes pour les efforts qu'ils font au quotidien. Cet anniversaire de 70 ans, c'est vraiment grâce à vous.

Les coûts en hausse et l'augmentation des taux d'intérêt, entre autres, représentent de réels défis pour les entreprises. Comment l'entreprise fait-elle face à cette situation ?

Avec le Covid-19, nous avons essayé d'absorber ces augmentations au maximum pendant près de 18 mois. Il s'agissait surtout de ne pas perturber le secteur de la construction. Depuis, le contexte reste tendu avec des hausses successives.

Dernièrement, l'électricité, l'inflation importée et la dépréciation de la roupie ont eu un impact significatif sur le coût de nos intrants, notamment les pièces de rechange. Les augmentations successives du prix du diesel ont aussi eu un impact majeur sur nos coûts de production. Nous devons nous rendre à l'évidence : ces coûts nous impactent tous. Nous poursuivons nos efforts pour contenir ces hausses en optimisant nos processus, sans jamais compromettre la qualité, le service et la disponibilité de nos produits.

Quels sont les principaux obstacles auxquels font face les opérateurs dans la fabrication de matériaux de construction ?

Comme mentionné, nous sommes tributaires des fluctuations du coût des pièces de rechange et du diesel. Mais la disponibilité de la matière première et la main-d'œuvre dans un secteur de moins en moins attrayant pour les nouvelles générations représentent aussi de vrais enjeux avec lesquels nous devons composer et nous adapter. Ce sont des métiers qui ne parviennent pas toujours à attirer les jeunes. UBP a toujours compté sur l'engagement remarquable d'une équipe solide et dévouée, une véritable force de notre entreprise, mais avec les départs à la retraite, nous reconnaissons que la recherche de main-d'œuvre devient un défi.

Désormais, les acteurs dans ce secteur s'engagent aussi dans la production durable. Quelles sont les initiatives entreprises par UBP à cet égard ?

L'industrie du bâtiment et de la construction a un rôle à jouer et de nombreux défis à relever en matière de développement durable. Il est important de parvenir à un équilibre judicieux entre la réduction des répercussions environnementales et la promotion du développement économique.

En tant que groupe, nous avons à cœur d'opérer de façon responsable. C'est cette volonté qui nous a animés et nous a poussés à travailler sur notre Déclaration Environnementale de Produit (DEP) pour nos blocs traditionnels, ce qui nous permet de mesurer l'impact de la production de nos blocs sur l'environnement.

Un dernier mot à l'occasion de cette célébration ?

Notre anniversaire est le moment idéal pour apprécier le chemin parcouru et continuer à regarder vers l'avenir. Nous sommes confiants de l'avenir d'UBP, et nous sommes certains que les 70 ans à venir apporteront encore de belles opportunités pour soutenir Maurice dans son développement.

À l'occasion de cet anniversaire, nous voulons aussi prendre le temps de remercier toutes les parties prenantes. La liste est longue, mais je tiens, en mon nom et au nom de toutes les équipes, à remercier l'ensemble de nos partenaires et clients, nos fournisseurs, nos camionneurs partenaires, nos actionnaires ainsi que nos directeurs qui nous ont accompagnés pour leur confiance et leur engagement. Vous avez tous contribué à ce que nous sommes aujourd'hui.