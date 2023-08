Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Aout 2023

Sénégal : 15e Sommet des Brics- La stratégie mise en place par Dakar

Le chef de l’Etat, Macky Sall, séjourne actuellement à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il prend part au 15ème sommet des Brics. Le sommet de cette année, qui se tient jusqu’au 24 août, se concentre sur la réduction de la dépendance mondiale du dollar américain. Le Sénégal ambitionne d’adhérer à ce groupe et compte sur la Chine et la Russie, deux géants de cette organisation économique. Macky Sall prend part au 15ème sommet des Brics (Brésil-Russie-Inde-Chine-Afrique du Sud) qui s’est ouvert hier, à Johannesburg. Plus de 40 nations des marchés émergents, des pays en développement et de la région subsaharienne sont prêtes à rejoindre le groupe, notamment le Sénégal. « Cela signifie que, pour la première fois dans l’histoire des nations, les économies en développement et les pays à faible revenu disposeront d’une plateforme multilatérale correspondant à leurs valeurs et à leurs intérêts », selon le communiqué des Brics. L’un des enjeux de cette rencontre est l’expansion du groupe. Et c’est l’Afrique du Sud qui va piloter la question de l’élargissement de l’adhésion. En attendant la clôture de l’évènement, ce jeudi 24 août, il serait intéressant d’évaluer les chances du Sénégal parmi tant d’autres. En guise d’assurance, le président Poutine a assuré que le Sénégal est un « partenaire important et fiable » de la Russie en Afrique. (Source : adakar.com)

Cote d’Ivoire : Abobo-samaké- 2 groupes de syndicat de transporteurs s'affrontent à la machette, plusieurs blessés

Plusieurs blessés à la machette dont un cas grave ont été enregistrés le mercredi 23 août 2023, au quartier Samaké dans la commune d’Abobo (Nord d’Abidjan), a appris Fratmat.info. Selon un temoin joint par téléphone, il s’agissait d’un affrontement entre deux groupes de syndicat dans le domaine du transport. « Armés de machettes, ces jeunes ont commencé à s'affronter aux environs de 2 heures du matin », fait savoir le témoin T. K. Avant d'expliquer que ces deux groupes se battent pour le contrôle de la gare du secteur. Une intervention de la police a permis de disperser les groupes en conflit. Pour l'heure, le quartier de Samaké etait sur le qui-vive. Le trafic routier a été perturbé. (Source : fratmat.info)

Rca : Bossangoa- Les hippopotames sèment la pagaille aux abords de la rivière Ouham

La multiplication des hippopotames dans la rivière Ouham met à mal les activités agricoles aux abords de ce cours d’eau. Ces mammifères, devenus nombreux ces derniers temps, détruisent les plantations. Les agriculteurs se plaignent de la destruction de leurs champs mais ne peuvent rien contre cette espèce protégée.A 9 kilomètres de Bossangoa sur l’axe Ouham-bac, les dégâts sont énormes. Dans un champ où sont passés ces hippopotames, Marthe, une veuve quinquagénaire, redresse quelques tiges de manioc à moitié broyées et ramasse une poignée de gousses d’arachide piétinées. (Source : abangui.com)

Gabon : Election 2023- Un individu appréhendé pour tentative d’insurrection populaire

Un individu se présentant comme un entrepreneur et initiateur du mouvement « Libérez le Gabon » a été arrêté, mardi 22 août 2023, par les forces de l'ordre gabonaises, pour tentative d'appel à l'insurrection populaire, indique le nouveau Gabon.Le mis en cause est soupçonné d'avoir fomenté des actes de violence dans le but de déclencher un « soulèvement populaire » à l'issue des élections générales (présidentielle, législatives et locales) prévues pour le 26 août prochain dans le pays. Ces actions auraient été préparées avec le soutien d'activistes de la diaspora, selon les sources. Dans un reportage diffusé sur Gabon 24 le mardi 22 août, l'homme, qui s'exprime à visage découvert, a expliqué : « Notre objectif était de provoquer un soulèvement dans toutes les villes du Gabon. La diaspora gabonaise à l'étranger, qui était déjà engagée dans le mouvement, cherchait à renverser le système à tout prix. » (Source :alibreville.com)

Burkina Faso : Nouvelle législation sur l’asile - L’avant-Projet de Loi en validation

Le Secrétariat Permanent de la Commission nationale pour les réfugiés (SP/CONAREF) a réuni des experts juridiques et des représentants gouvernementaux du Burkina Faso lors d’un atelier de deux jours visant à valider l’avant-projet de loi concernant le statut des réfugiés dans le pays. Cet événement, qui s’est tenu du 22 au 23 août 2023, marque une étape significative dans la révision du cadre juridique national relatif à l’asile. L’avant-projet de loi, qui traite du droit d’asile et des protections accordées aux personnes en quête de refuge, est une mise à jour d’une législation datant de 2008.Cette révision permettrait également de renforcer les mécanismes de protection et d’assistance aux personnes réfugiées. (Source : aouga.com)

Togo : Economie- Un Salon commercial israélien prévu à Lomé

La Chambre des hommes d'affaires Togo-Israël a annoncé mercredi la tenue d'un Salon commercial israélien du 22 novembre au 3 décembre, en parallèle de la Foire internationale de Lomé, a-t-on appris de Republic of Togo. L'objectif de cet événement est d'attirer les investisseurs israéliens à explorer les opportunités d'affaires offertes par le Togo.Kossi Nouaty, président de la Chambre des hommes d'affaires Togo-Israël, a déclaré : « Nous voulons profiter de la Foire de Lomé pour accueillir les investisseurs israéliens afin qu'ils explorent les opportunités d'affaires qu'offre le Togo ».Cette initiative vise à renforcer les liens commerciaux entre le Togo et Israël, ainsi qu'à promouvoir les opportunités de partenariat et d'investissement entre les deux pays (Source : alome.com)

Benin : Montée des eaux - Plusieurs communes en alerte rouge au Bénin

Du fait de la montée des eaux les fleuves Niger et l’Ouémé, plusieurs communes sont en alerte rouge au Bénin. Les risques d’inondation dans ces communes sont très élevés. Les populations de plusieurs localités seront une fois encore confrontées au phénomène cyclique des inondations. Ceci, en raison de la montée des eaux sur certains fleuves. Le Niger et l’Ouémé en alerte rouge, exposent les populations des communes de Zangnanado, Bonou, Adjohoun, Malanville et Karimama. Les risques de catastrophes dans ces communes selon le bulletin d’alerte de la Cellule inter institutionnelle de prévision sont élevés. (Source : alome.com)

Rd Congo[L1] : Insécurité- Au moins 23 morts dans des attaques attribuées aux Adf en Ituri

Au moins « 23 civils ont été tués » lundi dans trois villages du nord-est de la République démocratique du Congo, lors d'attaques attribuées aux rebelles Adf, affiliés au groupe État islamique, a-t-on appris mardi d'un groupe d'experts. « Les Adf sont soupçonnées d'avoir commis ce massacre » qui a fait au moins 23 morts parmi les habitants des villages de Lintumbe, Kisanga et Matuna, selon le Baromètre sécuritaire du Kivu qui documente des cas de violences dans les régions du Kivu et de l'Ituri. Un activiste local, Christophe Munyanderu, a aussi avancé le même bilan, ajoutant que certaines victimes ont été surprises dans leurs champs. (Source : Euronews)

Guinée : Régime d’Alpha Condé- Ousmane Gaoual Diallo évacue quatre victimes vers la Tunisie.

Quatre victimes de violences lors des manifestations de l’opposition sous le régime d’Alpha Condé ont quitté Conakry dans la nuit de ce mardi 22 août 2023, pour la Tunisie. Dans ce pays, elles bénéficieront d’une prise en charge sanitaire, aux frais de Ousmane Gaoual Diallo, ministre des Télécommunications et de l’économie numérique.

Niger : Situation de crise- Erdogan s’oppose à l’option militaire de la Cédéao

Le Président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré qu’en dépit d’un calendrier chargé, il pourrait, s’il en a l’occasion, s’entretenir en tête-à-tête avec son homologue russe Vladimir Poutine pour discuter de l’accord sur les céréales de la mer Noire. Le dirigeant turc s’est aussi exprimé sur la situation au Niger où les militaires ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier. Le Président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré qu’en dépit d’un calendrier chargé, il pourrait, s’il en a l’occasion, s’entretenir en tête-à-tête avec son homologue russe Vladimir Poutine pour discuter de l’accord sur les céréales de la mer Noire. Le dirigeant turc s’est aussi exprimé sur la situation au Niger où les militaires ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier. (Source : Walfadjr)

Libye : Coopération- Le maréchal Haftar invite une délégation russe à Tripoli

Le vice-ministre russe de la Défense a discuté de coopération militaire avec les hommes du clan Haftar, qui a eu recours au groupe Wagner dans sa lutte pour le pouvoir en Libye. Une délégation de responsables militaires russes, menée par un vice-ministre de la Défense, est arrivée le 22 août en Libye sur invitation du maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est du pays. « Au cours de la visite, il est prévu de discuter des perspectives de coopération dans la lutte contre le terrorisme international et d’autres questions d’action commune », a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram. La délégation est menée par le vice-ministre Iounus-Bek Ievkourov, ex-dirigeant de la République russe à majorité de musulmane d’Ingouchie, qui avait été brièvement retenu par les combattants de Wagner dans le Qg militaire de Rostov-sur-le-Don (sud) lors de leur rébellion en juin. Au cours de cette visite « officielle », la délégation russe a eu des entretiens avec les chefs des états-majors des Forces armées arabes libyennes (Faal), sous le commandement du maréchal Haftar, a indiqué Ahmad al-Mesmari, son porte-parole, dans un communiqué. (Source : jeuneafrique)

