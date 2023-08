Ile Maurice: Affaire Michaela Harte / Radiation des charges contre Narayen - La bataille se poursuit

Il a été auditionné hier, le 23 août, devant la cour de Rivière-du-Rempart. Dassen Narayen s'est présenté devant le magistrat Rishi Hardowar, dans le cadre de deux motions présentées par la défense visant à rayer les charges provisoires retenues contre lui. Cependant, l'avocate du Parquet, Me Geetika Rampoortab Purmanund, a soulevé une objection concernant une question posée par Me Poonam Teeluckdharry à son client Dassen Naraynen. Elle portait sur l'influence induite par le principal enquêteur, le surintendant de police (SP) Ghoorah de la MCIT, qui aurait promis à Dassen Naraynen Rs 1 million s'il coopérait avec la police. L'affaire a été renvoyée au 26 septembre.

L'avocat du Parquet a argué que la défense avait avancé deux motions visant uniquement à faire annuler la charge provisoire en raison d'abus de procédures et d'absence de motifs plausibles, et non sur le fait que le client de Mes Poonam Teeluckdharry et Vikash Teeluckdharry allait recevoir Rs 1 million. «À ce stade, ma collègue a posé des questions sur le fond de l'affaire, et non sur les points soulevés dans le cadre de la motion pour rayer l'accusation provisoire.»

Me Poonam Teeluckdharry a, pour sa part, insisté sur le fait qu'elle a mentionné cette particularité dans les quatre éléments liés au dossier. «Le Directeur des poursuites publiques n'avait aucun problème avec cela lors des interrogatoires précédents, même pendant le contre-interrogatoire qui a déjà eu lieu en toute impartialité.» Me Geeta Rampoortab Purmanund a affirmé que cette question ne faisait pas partie de la motion de radiation des charges.

«La défense est libre de lister tous les détails, mais le but même de l'argument pour faire annuler l'accusation provisoire repose sur l'abus de procédure et l'absence de motifs raisonnables.» Le magistrat a informé la défense que l'avocate du Parquet avait besoin de plus de temps pour étudier le dossier.

Dassen Narayanen a été arrêté en mars 2022 pour complot en vue de commettre un vol. Les empreintes sur la carte magnétique et sur une serviette de la chambre d'hôtel, ainsi que le témoignage d'un ancien collègue ayant affirmé avoir vu Dassen Narayanen se diriger vers la chambre du couple Michaela Harte-John McAreavey, sont les éléments qui ont conduit à une nouvelle arrestation de l'ancien vigile de l'ex-hôtel Legends, plus de 11 ans après ce drame.

L'équipe de la MCIT du Sud, dirigée par le SP Ghoorah, a procédé à l'arrestation de Dassen Narayanen. Selon les enquêteurs, de nouveaux éléments incriminent l'ancien vigile de l'hôtel où l'Irlandaise a été tuée en 2011. Or, la preuve dont ils parlent est en réalité l'ADN de Dassen Narayanen, retrouvé sur la carte magnétique de la chambre du couple et sur une des serviettes qui étaient dans la chambre. Les enquêteurs soupçonnent que Narayanen aurait volé la carte magnétique pour la remettre à l'un des protagonistes déjà arrêtés dans cette affaire qui n'a toujours pas été élucidée.