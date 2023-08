Ile Maurice: Extension verticale / Mare-Chicose - La période d'appel d'offres prolongée

Le projet d'extension verticale de Mare-Chicose restera sans aucun doute dans les annales. À peine relancé à la mi-mai avec la date limite de soumission des offres initialement fixée au 12 juin, puis étendue au 14 août suite à des protestations concernant le délai trop court, voici que le nouveau processus d'appel d'offres pour l'expansion verticale de Mare-Chicose refait surface.

Dans une lettre adressée aux potentiels soumissionnaires, en date du 7 août, le ministère de l'Environnement les informe que le projet Landfill works for vertical expansion of the Mare Chicose landfill and operation and post closure management of cells - CPB/08/2023 a vu sa date limite de soumission reportée au 26 septembre à 13 h 30. Cette prolongation a pris de nombreuses personnes par surprise. La question qui se pose maintenant est : y a-t-il eu un changement drastique dans la conception du projet ou un retour à la case départ ?

Pour la construction en hauteur, le client, à savoir le ministère de l'Environnement, avait précédemment demandé un mur en gabion de 1 250 mètres le long des deux côtés du site d'enfouissement. Cependant, il semble qu'il souhaite désormais une révision de ce mur de soutènement en gabion. Cette extension de la période de soumission perturbe en tout cas le calendrier, car les travaux sur le site d'enfouissement déjà saturé ne débuteront pas avant mars 2025.

Avant que ce nouvel appel d'offres ne soit lancé en mai dernier, un appel d'offres précédent pour le même projet, lancé en décembre 2020, avait traîné pendant près de trois ans. En avril 2022, il a été tout simplement annulé sur avis du Central Procurement Board, en raison du caractère non prescriptif du dossier d'appel d'offres.

Pendant ce temps, Sotravic, le gestionnaire du site avec un contrat initial de Rs 1,6 milliard de janvier 2014 à novembre 2018, et également soumissionnaire pour les cycles actuels et précédents, a bénéficié de prolongations de contrat à plusieurs reprises, sur une base mensuelle. Le dernier rapport de l'Audit en témoigne d'ailleurs. Le contrat a été prolongé quatre fois entre décembre 2018 et juin 2021, pour un coût supplémentaire de Rs 393,9 millions.

De plus, trois contrats d'urgence successifs totalisant Rs 645,6 millions lui ont été attribués pour la période de juillet 2021 à mars 2023. Cela signifie que le contrat avec le même entrepreneur est passé d'une somme initiale de 1,6 milliard de roupies à 2,6 milliards de roupies, soit une augmentation de 65,3 %.