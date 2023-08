Cameroun: Achat de tickets de transport en ligne - De l'arnaque dans l'air

Des personnes malveillantes créent de fausses pages sur les réseaux sociaux aux noms des compagnies de la place pour duper les clients lors des réservations. Vigilance lors de l'achat de tickets de transport en ligne. Les malfaiteurs s'y impliquent de plus en plus pour arnaquer les usagers. À l'agence Men Travel de Yaoundé, les victimes se comptent par dizaines chaque semaine depuis le début des vacances scolaires.

« Nous n'en pouvons plus. Le phénomène est réel et handicape plusieurs clients. Nous recevons des clients qui disent avoir réservé des tickets de transport en ligne et transféré de l'argent par voie électronique. Sauf qu'après vérifications, nous nous rendons compte qu'ils ont été arnaqués », explique notre interlocuteur. Leur mode opératoire semble connu de tous. Ils créent des pages sur Facebook avec les noms des agences et y mettent leurs contacts.

« Aussitôt qu'un client les contacte, ils donnent les faux horaires et les encouragent à réserver en ligne, question d'éviter les longue files d'attente devant les guichets. Ou encore, ils envoient un lien WhatsApp et vous demandent d'introduire votre mot de passe, une fois le processus réalisé, ils vous vident votre compte mobile money. Une commerçante a été victime la semaine dernière, ses 2 millions de F ont été soutirés », déplore Thierry Mballa.

%

Comme l'ajoute notre source, à la suite du paiement, le client ne recevra aucune preuve ni confirmation de sa réservation et le contact sera interrompu. S'il relance l'appel, il constatera que le numéro n'est plus disponible. Le responsable fait savoir que deux plaintes de l'agence de transport associées à celles des victimes ont été déposées dans plusieurs postes de police et de gendarmerie.

Du côté de l'agence Finex voyage aussi, les lamentations ne tarissent pas. « Pendant cette période, le phénomène s'est accentué. Une cliente a effectué une réservation de 10 places VIP. Elle se déplaçait pour Douala avec les membres de sa tontine. Elle a fait savoir qu'elle avait vu notre page sur Facebook, elle a pris contact. Une dame s'est présentée au bout du fil comme employée de l'agence. Et l'a encouragée à payer les tickets en aller-retour en ligne, pour bénéficier d'une réduction.

Elle a donc payé 120.000 F. Sauf qu'une fois à l'agence avec les autres voyageurs, ils se sont rendus compte qu'ils ont été arnaqués », témoigne une source à Finex voyage. Selon plusieurs clients, toutes les agences de transport sont victimes de ce phénomène. Il revient à présent aux voyageurs de faire attention, en se rendant par exemple à l'agence directement.