Madagascar: Économie bleue - La protection des écosystèmes marins à renforcer

La saison des baleines bat son plein à Sainte-Marie. Les touristes étrangers et locaux se ruent sur cette île pour contempler les milliers de baleines à bosse, venues dans ces eaux chaudes pour se reproduire et mettre bas, entre les mois de juin et septembre. La protection de ces mammifères marins, l'association Cétamada en fait sa priorité, dans le but de développer un tourisme marin durable et responsable. Il met en œuvre des programmes de recherches scientifiques sur les baleines à bosse dans la zone Sud-Ouest de l'océan Indien.

Suzuki Marine, représenté dans la Grande île par Matechmad, une des entreprises du Groupe EDL, qui représente la marque Suzuki Marine à Madagascar depuis 2004, vient appuyer Cétamada dans ses programmes de recherche. « Nous sommes fiers de participer à la protection de l'écosystème marin avec Cetamada. La marque historique que nous représentons, Suzuki Marine, est engagée dans la préservation et la protection de l'environnement marin », partage Philippe Lormeteau, directeur technique de Matechmad. C'était dans le cadre de la signature du partenariat qui a eu lieu le 19 août dans les locaux de la Société de Pêche de Sainte Marie (SPSM).

Appuis

La société Matechmad a mis à disposition gratuitement un moteur de la marque Suzuki Marine, de type DF 115A, à l'association, pour son bateau de recherche. Ceci pour une durée de deux ans, qui sera appelée à être renouvelée. La société fournira une assistance technique durant cette période de mise à disposition. Cette collaboration permettra entre autres d'effectuer 320 heures de sorties scientifiques, de collecter deux cents échantillons de collectes biologiques, plus de mille heures d'enregistrement acoustique et quarante échantillons de souffle, dix balises pourraient être déployées également.

Dans le domaine scientifique, une démo-thèses et deux masters pourraient être effectués. « Dans le cadre de la réalisation de nos diverses missions, les appuis et les accompagnements sont les bienvenus. Cet accompagnement de Suzuki Marine nous permettra d'accomplir les programmes de recherches scientifiques », explique le Dr Anjara Saloma, présidente de l'association Cétamada. Suzuki Marine a également appuyé la SPSM par la mise en place d'un garage et la formation d'une équipe de maintenance, dans le but d'améliorer l'exploitation des pêcheurs artisanaux. D'autres partenariats, dans le cadre de la conservation océanique, sont en cours d'élaboration pour la protection et la valorisation de l'économie bleue.