Afrique: La convocation de Constant Mutamba au parquet renvoyée au 1er septembre

L'invitation lancée par le parquet à Constant Mutamba, président du parti politique d'opposition Dynamique progressiste (DYPRO), a été renvoyée au 1er septembre. Ce candidat déclaré à l'élection présidentielle n'a pas pu se présenter mercredi 23 août devant le magistrat, ses avocats ont donc obtenu un report de cette convocation.

Le collectif des avocats de Constant Mutamba a annoncé ce report, lors d'une conférence de presse tenu mercredi à Kinshasa. L'un d'eux, Mawete Malungidika, explique que le président de la DYPRO est en tournée politique dans les provinces dans le cadre du processus électoral :

« Le client est président d'un mouvement politique, la DYPRO, qui est de l'opposition républicaine, dont il est pratiquement le chef de file. A ce titre, il est en plein déploiement des candidatures dans les provinces. Cette situation ne lui a pas permis d'être là aujourd'hui. Et étant un homme d'Etat, il a estimé qu'il ne pouvait pas manquer à ce rendez-vous. C'est comme ça, il a constitué un collectif que nous sommes, demandant d'aller voir le magistrat instructeur et solliciter un report. Et c'est ce que nous avons pu obtenir ».

Cet avocat suppute cependant que cette invitation serait liée aux deux derniers meetings tenus par leur client, aux cours desquels il avait prêché la rupture avec les antivaleurs en RDC.

« Il (Constant Mutamba) a obtenu son meeting au début du mois d'août à N'djili Sainte Thérèse. Ceci a fait couler beaucoup d'encre et de salive et créer beaucoup de polémiques. Alors vous imaginez que dans un environnement politique comme le nôtre, ça doit plaire à tout le monde ? Et surtout qu'il a opté pour faire l'opposition républicaine d'une façon civilisée, ça ne peut pas plaire à tout le monde », a soutenu l'avocat de Constant Mutamba.