Angola: La foire agro-industrielle marque la célébration des 111 ans du village de Quitexe

Uíge (Angola) — La célébration du 111ème anniversaire du village de Quitexe, dans la province d'Uíge, a été marquée mercredi par l'ouverture de la deuxième édition de la Foire de l'Agriculture et de l'Industrie.

La foire, qui dure trois jours, vise à promouvoir le potentiel agricole et industriel de la localité, et expose des produits tels que la banane, le manioc, l'igname, le gingembre, la patate douce, l'orange, le citron, l'avocat, l'ananas, la canne à sucre, l'aubergine, la patate douce et des légumes.

L'administratrice municipale de Quitexe, Dionísia António, a considéré l'événement comme une plateforme pour promouvoir la production locale, identifier de meilleures façons de vendre la production aux marchés de consommation et établir des partenariats entre producteurs et commerçants.

Elle a également déclaré qu'il s'agit d'une initiative importante pour tirer parti de l'économie de la municipalité et montrer le potentiel de la localité.

Les festivités du 111e anniversaire de la fondation de Quitexe se déroulent sous la devise « Ensemble, nous célébrons 111 ans, en défendant les intérêts socio-économiques et le progrès de Quitexe » et sont marquées par des activités récréatives, culturelles et des visites de lieux d'intérêt historique. .

Avec 10.872 kilomètres carrés, la municipalité de Dange Quitexe, située à 40 kilomètres de la ville d'Uíge (capitale de la province), compte 39.562 habitants, majoritairement paysans, et est composée des communes de Vista Alegre, Aldeia Viçosa et Cambamba.

La municipalité compte 113 exploitations agricoles (78 opérationnelles et 35 inopérantes), 33 associations paysannes, 395 coopératives, pour un total de 4 968 membres.