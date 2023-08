Angola: Luanda accueille un forum sur le marketing numérique et la vente en ligne

Luanda — La troisième édition de l’Expo-Forum, qui portera sur le marketing numérique, la publicité et la vente en ligne, aura lieu du 11 au 13 octobre, à l’Auditorium Royal Plaza, à Luanda.

L’événement, promu par la société de marketing et de publicité Angomarketers, suit un modèle d’entreprises de l’Europe et de l’Amérique latine sur le même thème.

Se confiant à l’Angop, le directeur de l’entreprise, Luís Alva, a informé que la première journée de l’événement sera consacrée au marketing, la deuxième journée au marketing numérique, tandis que la troisième sera consacrée à la vente en ligne.

Cette édition, selon le spécialiste, comptera sur la présence de spécialistes de l’Angola, du Portugal, du Brésil, du Venezuela et de la Turquie, ainsi que du secrétaire d’État à la Communication sociale, Nuno Caldas Albino, et du directeur national de la publicité, José Matuta. Cuato.

Le forum, d’une durée de trois jours, devrait rassembler plus de 50 intervenants et 30 agences de communication, ainsi que plus de 500 participants qui échangeront leurs expériences sur les sujets les plus variés dans le domaine du marketing et de la vente en ligne.

L’événement s’adresse aux entrepreneurs, chefs d’entreprise, PCA, directeurs marketing et commerciaux, responsables des ressources humaines, de l’image et de la communication et étudiants, entre autres.

La I édition de l’Expo-Forum s’est tenue en 2019 et la II en 2022, abordant le thème « Marketing numérique et vente en ligne.