Sénégal: Basket U25 - Les Lionnes largement battues par une équipe californienne

- L'équipe nationale féminine du Sénégal des moins de 25 ans a été battue mercredi 87 à 59 par l'équipe de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) dans le cadre d'un match amical comptant pour la NBA Academy de Saly, a constaté l'APS.

A la mi- temps le score état de 43 à 31.

Les Lionnes médaillées d'or des jeux de la Francophonie avait pourtant commencé à réduire l'écart au début du 2e mi-temps avec un score de 40 contre 47 avant que le coach du Sénégal demande un temps mort mettant un terme à l'élan des joueuses.

Julie Dacosta la pivote de l'équipe sénégalaise avait déjà marqué 9 points à la mi- temps contre 13 pour la meneuse des UCLA Londynn Jones.

Toujours à la mi-temps le Sénégal a fait 10 pertes de balle en 1er mi-temps pour arriver au total à 16 contre 13 pertes de balle pour UCLA.

Pour les tirs à point l'équipe de UCLA a mis 6 tirs à 3 points contre 4 tirs sur 13 pour l'équipe du Sénégal à la mi temps.

L'équipe de UCLA a matérialisé 22 points en contre attaque contre seulement 5 points pour les lionnes du Sénégal à la fin du match.

Selon le coach des Lionnes Elhadj Diop, le match a permis d'identifier ce qu'il y'a a améliorer dans leur jeu tout en souhaitant que ses joueuses puissent intégrer l'équipe national A dans 4 ans.

Le coach des Lionnes a été disqualifié par l'arbitre à 7 minutes de la fin du match pour avoir réclamé une faute.

Joseph Lopez ancien international de basket a exprimé quant à la performance des sénégalaises. "Elle ont vraiment mérité leur titre de championne des jeux de la francophonie. On a une bonne équipe maintenant. Il faut juste un bon coaching et un bon encadrement », a-t-il soutenu.

Un supporter de l'équipe sénégalaise rencontré sur place a pour sa part exprimé sa déception. " Nous étions à 7 points de réduire l'écart avant qu'Ehalj Diop ne demande un temps mort et il n'a cessé de demander à l'équipe d'exécuter des pénétrations. (...). Malheureusement lorsqu'il a été disqualifié, l'entraîneur adjoint n'a pas non plus modifié la stratégie", a regretté Moustapha Fall.

En fin de match les statistiques ont montré que Julie Dacosta (11 pts) et Ndeye Ndioma Kane (13 pts) sont les joueuses qui ont le plus marqué de points pour l'équipe sénégalaise durant ce match contre 20 points pour Angela Dugalic et 17 pour Londynn Jones du côté de l'équipe californienne.