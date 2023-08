Sénégal: Phases nationales de l'ONCAV - Les demi-finalistes sont connus

Kaffrine — Mboulane de Diourbel, Belfort de Ziguinchor, Walidane de Thiès et Marbath de Louga se sont qualifiés mercredi pour les demi-finales des phases nationales de football de l'Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV), qui se joutent à Kaffrine (centre-ouest).

Mboulane de Diourbel s'est imposé (1-0) contre l'ASC Diamono de Louga, tenant du titre des phases nationales de football de l'ONCAV, au stade El Hadji Babacar Gaye de kaffrine (centre -ouest).

"Ça été difficile, mais on a pu le faire grâce aux joueurs, aux dirigeants, supporters et tout le staff, qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'on gagne ce match. On a joué sur nos qualités, et les joueurs ont respecté les consignes", s'est réjoui Abdou Aziz Diagne, le coach de l'ASC Mboulane de Diourbel.

Il considère néanmoins que ses joueurs n'ont pas encore atteint leur objectif, qui est d'aller en finale et de remporter les phases nationales.

Le coach de l'équipe de Diamono, Momar Bathily, estime lui que si ses joueurs avaient été plus lucides, plus calmes, plus appliqués, plus concentrés, ils auraient pu s'en sortir.

"Je crois que les joueurs ont confondu vitesse et précipitation. Il fallait rester dans l'organisation, créer des occasions et les concrétiser", a-t-il affirmé.

Pour les autres rencontres, Belfort de Ziguinchor a battu (1-0) Espoirs Disso de Tamba et validé son billet pour les demi-finales.

Walidane de Thiès a obtenu également son ticket devant Hayo de Matam, qu'il a battu par un but à zéro.

Marbath de Louga s'est aussi qualifié en demi-finale, après sa victoire devant l'ASC Atlantique de Dakar, au terme de la séance des tirs au but, après un match nul deux buts partout, à l'issue du temps réglementaire.