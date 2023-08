Sénégal: Sureté et sécurité des ports du monde - le PAD confirmé «destination la plus sûre de la côte ouest-africaine»

Le Port autonome de Dakar (PAD) est apprécié «comme la destination la plus sûre de la côte ouest-africaine». Une mission d'audit des gardes côtes américains qui a inspecté, les 22 et 23 aout 2023, les capacités du PAD et des Forces de défense et de sécurité «à organiser et à mettre en place le dispositif de Sûreté et de sécurité conformément aux normes du Code ISPS», en a fait le constat.

Le Port autonome de Dakar (PAD), «la destination la plus sûre de la côte ouest-africaine». C'est ce qui ressort d'une mission d'audit dont a fait l'objet le PAD, les 22 et 23 aout 2023, de la part d'une délégation des inspecteurs des US Coast Guards (Gardes côtes américains) dans le cadre du renforcement de la sûreté et la sécurité des ports du monde. Selon une note d'information de la Cellule Communication stratégique du PAD, au cours de la mission d'audit, «la délégation américaine a eu l'occasion d'apprécier les capacités du Port et des Forces de défense et de sécurité (Police, Gendarmerie, Marine nationale) à organiser et à mettre en place le dispositif de Sûreté et de sécurité conformément aux normes du Code ISPS».

Mieux, indique la source, «cette stratégie a été saluée par les inspecteurs américains. La mission d'audit a estimé que le Port de Dakar satisfait aux normes de sûreté et de sécurité dans le domaine de la gestion des risques, de la communication, de la disponibilité de l'information à temps réel entre les acteurs en charge de la problématique de sûreté et de sécurité et des procédures mises en oeuvre. La mission d'audit a démontré le niveau de professionnalisme des gestionnaires de la sûreté et de la sécurité portuaire. Les gardes côtes américaines promettent de revenir au mois de novembre pour une mission d'inspection cette fois-ci encore plus large. Grâce à l'onction américaine, le Port autonome de Dakar peut recevoir les plus grands navires au monde de toutes catégories et surtout de faire de Dakar une destination recommandée par la Garde-Côte américaine qui constitue dans ce domaine la référence mondiale».

Et de relever que tout port au monde qui ne reçoit pas l'agreement des gardes côtes américaines s'ouvre difficilement au trafic maritime international qui fait l'objet d'une surveillance accrue, depuis les attentats du 11 septembre 2001. D'où le satisfecit du directeur général du PAD, Mountaga Sy, qui s'est réjoui du «succès» de cette mission d'audit qui «renforce le Port de Dakar comme la destination la plus sûre de la côte ouest-africaine». «Le Plan d'action de sûreté et de sécurité du Port de Dakar est validé par la Garde côte américaine. Le Port de Dakar tient largement la comparaison en matière de sûreté et de sécurité. Les enjeux, vous les connaissez, mais surtout les vocations futures de l'espace maritime sénégalais. C'est le lieu de féliciter la communauté maritime notamment l'ANAM, la HASSMAR. Pendant deux jours, l'ensemble de la communauté portuaire a été soumise à ce référentiel rigoureux sur la sûreté et la sécurité maritime qui a permis aux auditeurs américains de dire que le Port autonome de Dakar est sur la bonne voie. L'enjeu sera de relever le niveau de sûreté et de sécurité du Port autonome de Dakar, mais le défi majeur sera de la maintenir davantage», a souligné le directeur général du Port autonome de Dakar.

A en croire la même source, «un tel satisfécit promeut la destination portuaire du Sénégal comme un espace de sûreté et de sécurité». Et le directeur général du Port autonome de Dakar «entend renforcer davantage toute la stratégie de sûreté et de sécurité pour faire de Dakar la destination portuaire la plus courue de la côte ouest-africaine», lit-on dans le document qui rappelle que régulièrement le PAD reçoit la visite d'inspection des gardes côtes américaines, pour s'assurer de la disponibilité fonctionnelle des outils de sûreté et de sécurité au niveau du port de Dakar. «Les gardes côtes ont toujours été satisfaites des performances au port de Dakar à ce niveau. D'ailleurs le Port de Dakar a été toujours labellisés comme le port le plus sûr de la côte ouest africaine», informe la Cellule Communication stratégique.