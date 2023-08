Sénégal: Sédhiou / Enjeux de la candidature au sein de la mouvance présidentielle - L'Assemblée populaire de Djirédji plébiscite Abdoulaye Daouda Diallo

A cinq mois de la tenue des élections présidentielles au Sénégal, le jeu et l'enjeu du choix des candidatures au sein de la majorité au pouvoir gagnent le milieu rural.

A Djirédji, dans l'Ouest de Sédhiou, en plein coeur du Boudié, les populations ont porté leur choix sur la personne d'Abdoulaye Daouda Diallo, sous l'orientation du maire Mamadou Lamine Diawara. En assemblée générale ordinaire hier, mercredi 23 août, des maires et chefs de village présents à cette rencontre ont soutenu cette proposition qu'ils comptent assumer avec plénitude, en raison de sa posture de républicain et proche du président sortant, Macky Sall.

La course à la candidature pour la présidentielle de février 2024 aiguise tous les appétits au sein de la mouvance présidentielle. Pour Mamadou Lamine Diawara, le maire de Djirédji et membre du Conseil économique, social et environnemental (Cese), l'éligibilité de tout prétendant doit tenir aux critères d'une posture de républicain et d'une parfaite maîtrise du fonctionnement des institutions. «Le candidat du camp de la mouvance présidentielle doit réunir les conditions d'une unité et une union sacrée autour de sa personne. Il doit être quelqu'un qui connait l'Etat et la société sénégalaise en profondeur. Ce candidat doit être discret et efficace, pragmatique et avoir l'intelligence rationnelle», fait-il observer.

Considérant ce qui précède, le maire de Djirédji, Mamadou Lamine Diawara, a organisé une assemblée générale, hier mercredi, en présence de plusieurs maires et de chefs de village, pour exprimer son choix porté sur Abdoulaye Daouda Diallo. «Celui qui nous inspire confiance, c'est Abdoulaye Daouda Diallo. Au-delà qu'il soit un homme de confiance du président Macky Sall, les critères sus mentionnés se retrouvent bien en lui. Son profil correspond aux attentes des populations qui, en plus de la probité, accordent du crédit aux rapports humains. C'est pourquoi nous l'avons choisi», a déclaré Mamadou lamine Diawara, sous les applaudissements du public composé d'hommes et de femmes avec une bonne représentativité des jeunes à cette assemblée.

Il déclare assumer ce choix qu'il trouve objectif, avec une campagne de sensibilisation en perspective. «Je reste convaincu que l'écrasante majorité des maires de cette région, que ce soit le département de Sédhiou, de Goudomp et de Bounkiling, demeure favorable à la candidature de Abdoulaye Daouda Diallo. Nous assumons ce choix avec raison et comptons dérouler un certain nombre d'activités, pour nous assurer d'un large consensus autour de sa personne et l'idéal de gouvernance qu'il incarne».

Et l'édile de Djirédji, bien ovationné par sa communauté, de renchérir : «c'est quelqu'un qui a une parfaite maîtrise du fonctionnement des institutions, pour avoir presque fait le tour de tous les ministères et des collectivités territoriales du pays. Ici, en Casamance, il connait des réalités qu'il va sans doute transformer en opportunités, pour continuer à bâtir une paix durable et le développement de tout le pays», a-t-il conclu.