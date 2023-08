Sénégal: Saint-Louis / Cérémonie de présentation du drapeau au contingent 2023/2 - 2144 soldats dont 141 personnels féminins intègrent les Armées

Le 12ème Bataillon d'Instruction de Bango, dans la Région de Saint-Louis, a abrité hier, mercredi 23 août, la traditionnelle cérémonie de présentation du Drapeau national aux soldats du nouveau Contingent militaire 2023/2. Celui-ci est fort de 2144 recrues dont 141 personnels féminins. Ils ont été formés pendant 4 mois et sont prêts à intégrer les différents des Armées. Ces nouveaux soldats sont invités, par le Lieutenant-colonel Famory Traioré, Chef de Corps du 12ème Bataillon d'Instruction, à faire preuve de discipline, de loyauté, d'engagement et de détermination au service de leur communauté.

Cette cérémonie de présentation du Drapeau national au contingent constitue un événement de haute portée symbolique pour les jeunes soldats. «C'est un acte solennel par lequel ils réaffirment leur engagement citoyen de servir leur pays avec honneur et dignité, le cas échéant, jusqu'au sacrifice suprême», a fait savoir le Lieutenant-colonel Famory Traoré, Chef de Corps du 12ème Bataillon d'Instruction.

Ce contingent militaire de la deuxième fraction de 2023 est fort de 2144 soldats dont 141 personnels féminins qui viennent de boucler quatre (4) mois de formation militaire. Il a été incorporé le 02 mai 2023. «Il y a quatre (4) mois déjà, que ces jeunes soldats à l'allure fière, représentant le Sénégal dans toute sa diversité, franchissaient le portail du Centre d'Instruction avec l'unique ambition de servir leur pays au sein des Forces armées», a-t-il rappelé.

Ces soldats sont invités à servir leur pays avec honneur, respect, courage, abnégation, engagement, entre autres. Le Chef des Corps du 12ème Bat a invité les nouveaux soldats à faire preuve de discipline et de discernement mais aussi à faire bon usage des réseaux sociaux. «De nos jours, l'utilisation abusive des réseaux sociaux expose notre institution à plusieurs vulnérabilités. Je vous exhorte à faire preuve de beaucoup de retenue et de professionnalisme dans leur exploitation. Faites-en un usage raisonnable et responsable», a-t-il recommandé à l'endroit des nouveaux soldats.

Ces derniers seront affectés, plus tard, dans les différents corps des Armées et Directions de service, de la Gendarmerie nationale et de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, pour la poursuite de leur état de militaire. «Je vous demande de prendre la pleine mesure de votre engagement noble et citoyen en ayant, en permanence, une attitude irréprochable. Sachez que vous êtes les sentinelles et le dernier rempart de la Nation», a-t-il confié.

La cérémonie a été présidée par le Colonel, Commandant la Zone Militaire N°2, en présence du Colonel, Commandant la Légion Nord de la Gendarmerie Nationale, des Chefs de corps et Chefs de service, des Officiers, Sous-officiers et militaires du rang, des autorités religieuses et coutumières ainsi que des parents et amis des soldats du contingent 2023/2. Une séance de démonstration des sports de combat et self-défense et un défilé militaire ont mis fin à la cérémonie.