Sénégal: Le duo DEFMAA MAADEF sélectionné pour la prochaine édition du WOMEX, en octobre

Dakar — Le duo DEFMAA MAADEF, constitué de Mamy Victory et Defa, se produira le 28 octobre prochain lors d'un showcase à la prochaine édition du World Music Expo (WOMEX) à La Corogne, en Espagne, a annoncé mercredi Doudou Sarr, promoteur de Dakar Music Expo (DMX).

"Le groupe monte. Il a été sélectionné au WOMEX et se produira showcase vient lors du prochain WOMEX. Ça montre qu'on est en train de réussir pour de l'export", a-t-il indiqué à l'issue d'une séance d'écoute, au studio de Pape Laye Beats à Ouakam, de l'EP de cinq titres réalisé par les deux musiciennes, sous la direction artistique de Baay Sooley.

"Etre au WOMEX est déjà un accomplissement", a commenté Doudou Sarr, tandis que Baay Sooley avec qui il a assuré la production exécutive de l'EP a lancé un appel pour que le groupe soit soutenu dans sa participation au World Music Expo, un projet de soutien et de développement de musiques du monde basé à Berlin (Allemagne).

L'évènement phare du WOMEX est une exposition qui se tient annuellement dans différents lieux d'Europe. "On veut des moyens. On a besoin d'un stand au WOMEX. On vend de la beauté, un discours, des idées, a lancé Baay Sooley. Il faut qu'on ait des facilités, des moyens pour faire ce travail de promotion au service de notre culture, de notre pays."

Mamy Victory et Defa, deux étoiles montantes du hip-hop sénégalais, ont enregistré et sorti un EP de cinq titres : "Oh Maliko", "Jigeen", "Kalanakh", "Limu Ladj". A ces titres s'ajouteront d'autres déjà enregistrés, a annoncé Doudou Sarr, relevant que ce projet est "d'abord et avant tout une aventure humaine".

"C'est cela qui sous-tend ce projet qui est parti du souci de relever un défi : faire voyager et faire exister notre musique sur l'international en le rendant exportable. Parce qu'on nous dit toujours que la musique sénégalaise n'est pas exportable", explique Sarr, rappelant que l'aventure commence "avant DMX". "DMX l'a scellée. Avec Baay Sooley, il y a une complicité qui s'est installée et a permis au projet de se réaliser", a souligné Doudou Sarr.

Sur les mélodies et les rythmes proposés, Defa signale : "On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs dans un premier temps. On reste ouvert avec des inspirations qui viennent de partout, mais c'est une façon pour nous de montrer que nous avons un héritage dans lequel nous pouvons puiser."

"On essaie, sur le modèle de nos contes traditionnels, de raconter une histoire aux nouvelles générations en leur disant qu'elles peuvent toujours se référer à ce qui a été fait", a souligné Baay Sooley, signalant des clins d'oeil à Youssou Ndour, Souleymane Faye, Doudou Ndiaye Rose, au Xalam et des chansons populaires que "des oreilles sénégalaises" pourront reconnaître.

A l'écoute des thèmes et des mélodies - à cheval entre plusieurs genres, Afro-House, Dance-Hall, jazz, électro, etc. - on comprend l'ambition des deux musiciennes et de leurs producteurs d'aller "à la conquête du monde". Avant la scène du WOMEX, elles ont tourné et fait des prestations au Sénégal et en Europe, entre juin 2022 et août 2023.