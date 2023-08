Cote d'Ivoire: Intronisation - Le Chef des Baoulé 'Agba' d'Abidjan installé

Les "Agba", tribu Baoulé issue des régions du N'Zi et de l'Iffou, ont désormais un chef central à Abidjan. Il se nomme Nanan Ebi Kouakou. Il a été intronisé samedi 19 août, à l'espace Ficgayo de Yopougon.

Pour l'occasion, les fils et filles des régions du N'Zi et de l'Iffou, ont effectué nombreux, le déplacement. Ils ont bénéficié de la présence des autorités politiques et coutumières d'autres tribus Baoulé. Mais aussi, d'autres régions du pays, notamment, les Abrons, Agnis, Ebrié. Au nombre desquels le chef de cabinet du Président de la République, Claude Sahi, représentant le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, invité spécial.

Pour Henriette Lagou, présidente du comité d'organisation de la cérémonie, cette investiture vient renforcer l'union et la solidarité déjà existante au sein de la communauté "Agba" résidant à Abidjan. Elle a aussi saisi l'occasion pour insister sur la nécessité pour ce peuple de rester uni et solidaire. Surtout en cette période particulièrement difficile pour ce peuple, du fait du décès du Président Henri Konan Bédié, le plus illustre des cadres. « Chers parents, restons soudés. Soyons unis et solidaire. C'est lorsque le mur se fissure que le cafard peut y pénétrer. Ne nous dispersons pas. Ne nous combattons pas entre nous. Formons un bloc solide... », a-t-elle lancé. Elle a aussi exprimé sa gratitude aux cadres du Nzi et de l'Iffou, pour leur contribution aux succès de cette fête. Elle les a en outre exhortés à travailler pour l'unité des fils et filles "Agba".

Outre le chef central, 08 chefs communaux du District d'Abidjan ont été également installés. Il s'agit des chefs des communautés "Agba" de Yopougon, Marcory, Cocody, Bingerville, Adjamé, Koumassi, Anyama et Abobo. Parmi lesquels figure une femme : Nanan Kouakou N'Dri Yvonne, Cheffe des "Agba" d'Adjamé.

Pour sa part, Nanan Kanga Djè, Chef central des "N'Gban Nord", qui a procédé de façon pratique, à l'intronisation des différents chefs, a invité ceux-ci à faire preuve de tolérance, d'écoute, de souplesse, d'amour et de compréhension envers leurs administrés. « Un Chef ne se fie pas aux rumeurs et aux ragots. Il ne frustre pas. Il travaille dans la justice et la droiture. Il n'a pas de parti pris. Il ne se venge pas. Il est disponible pour tout le monde... », a-t-il insisté. La cérémonie a été marquée par des danses traditionnelles et des prestations d'artistes.