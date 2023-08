Madagascar: Andry Rajoelina - Des primes spéciales pour les athlètes médaillés

Le chef de l'Etat s'est rendu au stade Barea hier pour donner son » Tsodrano » aux athlètes malgaches mais aussi pour remettre à ces derniers les équipements et matériels pour les jeux.

« Madagascar est prêt et toutes les infrastructures d'accueil sont fin prêtes pour les Jeux des îles ». C'est ce qu'a déclaré hier le président Andry Rajoelina. Interviewé par quelques journalistes des îles voisines, le chef de l'Etat a annoncé : « C'est un défi pour Madagascar. Et maintenant nous sommes prêts aussi bien en termes d'organisation qu'en termes d'accueil. Par ailleurs, les infrastructures aujourd'hui sont aux normes internationales donc nous sommes prêts à accueillir les délégations des îles voisines ».

À trois jours du coup d'envoi de cet événement historique, l'engouement commence à prendre de l'ampleur. Du côté du stade Barea Mahamasina, mais aussi au niveau des sites de compétitions, les différents responsables commencent à peaufiner les derniers réglages des préparatifs. Des va-et-vient de quelques journalistes et membres de délégations des autres îles participantes ont également été aperçus au stade. Ceci prouve l'enthousiasme et l'implication de tous les acteurs.

Bénédiction

Hier, le président Andry Rajoelina a donné sa bénédiction aux athlètes malgaches qui vont participer à ces Jeux, lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Stade Barea Mahamasina. « Le tsodrano est très important non seulement pour les athlètes mais aussi pour moi en tant que président de la République », a martelé Andry Rajoelina. C'était également l'occasion pour lui de remettre aux athlètes, issus de toutes les disciplines, les équipements et matériels qu'ils vont utiliser pendant les jeux (voir article par ailleurs). Dans son discours, le numéro Un d'Iavoloha a réitéré son appel à l'unité et à la solidarité à l'endroit de tous les Malgache, mais aussi à toutes les îles soeurs. »

Nous avons pris comme thème : La victoire dans l'unité et la diversité. Donc ces jeux seront l'occasion pour les îles voisines de démontrer que nous sommes solidaires dans plusieurs défis, pas seulement à travers le sport « , a-t-il soutenu. Par ailleurs, cette ultime rencontre avant les jeux était surtout une occasion pour le président Andry Rajoelina d'encourager et de réconforter les athlètes malagasy. Dans ce sens, il a annoncé que des primes spéciales seront offertes à tous ceux qui gagneront des médailles que ce soit en or, en argent ou en bronze. Pour l'heure, le Chef de l'Etat entretient le suspens par rapport au montant de ces primes. » Ce sera conséquent « , a-t-il simplement glissé.