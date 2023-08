Madagascar: Santé publique - Dépistage gratuit du diabète et de la cataracte à Ivato

Le parking de la commune d'Ivato abritera ce samedi un dépistage de masse du diabète et de la cataracte. Les personnes souhaitant se faire dépister sont invitées à se rendre sur les lieux à partir de 9h.

Dépister tôt pour mieux prendre en charge. C'est dans cette optique que le Lions club Antananarivo : Ilohasina organisera un dépistage gratuit du diabète et de la cataracte ce samedi. Toutes personnes intéressées sont invitées à se rendre au parking de la commune d'Ivato de 9h à midi, selon Anna Ratsimbarison, la présidente de ce club de service. « Aucune inscription préalable n'est nécessaire mais pour une meilleure organisation, des tickets seront distribués sur place le jour J.

Les personnes ayant des problèmes de vue bénéficient des lunettes à moindre coût. Pour les diabétiques, nous les orienterons chez AMADIA pour améliorer la qualité de vie des personnes diagnostiquées », rassure-t-elle. Ce dépistage sera appuyé par le Lions Sight First Madagascar dans cette action. Le bien-être social à travers la santé notamment le diabète et la vue figurent parmi les domaines prioritaires du Lions Club Antananarivo Ilohasina.

Dépistage

7 à 10% des diabétiques sont atteints d'une maladie de l'oeil, selon une étude transversale appelée SAGE (Study on global ageing and adult health). D'après toujours cette étude, la cataracte est une pathologie qui serait deux à quatre fois plus fréquente chez les diabétiques que chez les non-diabétiques. Mis à part les problèmes liés à la vue, le dépistage du diabète est d'autant plus indispensable.

L'élévation permanente de la glycémie peut affaiblir le système immunitaire et pourrait également rendre le patient plus vulnérable aux maladies infectieuses et à leurs complications. Les personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète sont beaucoup plus exposées au risque de développer des complications en cas d'infection de Covid-19.