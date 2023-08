Madagascar: Fianarantsoa - Haut lieu de l'un des plus grands événements scouts nationaux

« TENDRO », un événement qui a rassemblé dans la ville de Fianarantsoa, près de 1 500 garçons et hommes du mouvement scout « Tily Eto Madagasikara », est un grand jeu national qui, comme son nom l'indique, a été un « Sommet » de l'esprit scout.

Les meilleures patrouilles scoutes de Madagascar se sont donné rendez-vous à Fianarantsoa pendant cinq jours pour l'événement « TENDRO », signifiant littéralement « Le Sommet ». Une rencontre nationale au cours de laquelle les jeunes scouts issus des quatre coins de la Grande île ont participé à des jeux scouts de haut niveau. Il ne s'agissait pas de jouer pour jouer. Il s'agissait d'un vaste camp qui se fixait comme objectif de pousser l'esprit scout à son paroxysme et surtout, d'évaluer les résultats éducatifs des trois dernières années.

Ainsi, les jeunes scouts présents à ce camp n'ont pas manqué de démontrer leurs compétences, leur engagement envers les valeurs du scoutisme et l'esprit d'équipe à travers les divers jeux proposés durant les cinq jours. Plusieurs localités ont abrité l'évènement : Mahazengy, pour les louveteaux âgés de 6 à 11 ans ; Andranovorivato, pour les éclaireurs âgés de 12 à 16 ans ; une randonnée mobile entre Ambohimahasoa et Fianarantsoa, pour les routiers âgés de 16 à 19 ans, et enfin, une foire aux projets à l'Hôtel de Ville de Fianarantsoa, destinée aux aînés.

ODD. « Les activités du TENDRO ne se limitent pas seulement au jeu, mais promeut également l'impact social du scoutisme et l'engagement envers les Objectifs de Développement Durable (ODD) », a-t-il été expliqué, non sans souligner que le scoutisme, en tant que mouvement éducatif, joue un rôle essentiel dans la réalisation de l'ODD 4 relatif à l'éducation de qualité. Les activités de plein air, ateliers, défis, et autres partages avec d'autres patrouilles de différentes régions, ont permis aux jeunes scouts d'acquérir des compétences essentielles, de renforcer leur sens des responsabilités et de développer leur leadership. Autant d'éléments qui contribuent à leur éducation globale et à la construction d'un avenir durable.

Souvenir inoubliable

Cette édition 2023 du « Tendro » marque, par ailleurs des 30 ans d'existence de cet événement, sans doute l'événement scout national le plus important au cours de chaque triennat. La première édition du TENDRO date, en effet, de 1993. A noter que l'événement TENDRO n'a pas eu lieu depuis 2017 tandis que l'édition prévue pour 2020 a dû être annulée, COVID-19 étant. Cette édition 2023 est ainsi le premier TENDRO organisé dans un contexte post-pandémie. Les 1 500 scouts qui y ont participé en ont certainement gardé un souvenir inoubliable. Et pour longtemps.