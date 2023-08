Madagascar: Jeux des Îles - Les athlètes malgaches bénéficient de nouveaux équipements de compétition

Tous les éléments sont en place. La cérémonie de remise des équipements de compétition aux athlètes représentant Madagascar aux Jeux des Îles s'est tenue hier au Stade Barea.

Toutes les fédérations étaient présentes au Stade Barea, accompagnées de leurs athlètes, hier. Quatre conteneurs contenant des équipements haut de gamme ont été distribués par l'État malgache. Chaque fédération a reçu sa part et n'a pas caché sa satisfaction en découvrant la qualité et la marque de ces matériaux. Cette dotation constitue une source de motivation supplémentaire pour les athlètes à quelques jours du début de la compétition. En ce qui concerne les arts martiaux, la Fédération malgache de taekwondo a reçu des plastrons électroniques, des doboks de compétition ainsi que des protège-tibias.

Les karatékas ont été équipés de gants, de nouveaux kimonos et de ceintures, tout comme les judokas qui disposent de judogis Taishan et de tatamis. Des gants et des chaussures de combat ont été fournis pour le kickboxing et la boxe. Pour les sports de raquette tels que le tennis, le badminton et le tennis de table, de nouvelles chaussures, des raquettes ainsi que des balles ATP et des filets ont été distribués. Dans le domaine des sports paralympiques, quatre fauteuils d'athlétisme en carbone, fabriqués aux États-Unis, ont été attribués, accompagnés de casques et de gants d'une valeur estimée à 20 millions d'ariary chacun, ainsi que des chaussures à pointes pour les compétitions sur piste.

La Fédération malgache de cyclisme a reçu 15 vélos de route en carbone et des chaussures appropriées pour la course. En ce qui concerne les sports collectifs tels que le rugby, le handball et le volleyball, les fédérations ont reçu des ballons ainsi que des chaussures de compétition. L'athlétisme et l'haltérophilie, deux disciplines particulièrement prolifiques en médailles d'or, ne sont pas en reste.

En plus de ces équipements, la fédération nationale dispose désormais de deux piscines olympiques à l'ANS et à Ampefiloha. De plus, le stade d'Alarobia a été rénové pour accueillir les épreuves d'athlétisme, tandis que les Ankoay bénéficieront d'un gymnase portant leur nom : le gymnase couvert d'Ankorondrano. « Nous serons les premiers à disposer de ces équipements. Vous êtes notre fierté nationale. Vous méritez des équipements de qualité pour exceller dans cette compétition », a souligné le président Andry Rajoelina.