Madagascar: Rio Tinto / Etat malgache - Signature officielle de la révision de la convention d'établissement sur le projet QMM.

Chaque partie se félicite de l'aboutissement des mois de négociations qui ont fixé l'avenir du projet d'extraction d'ilménite à Fort-Dauphin avec Qit Madagascar Minerals.

Un pas de plus vers la promotion des mines dans le pays. « Un grand pas même », précise Olivier Herindrainy Rakotomalala, ministre des Mines et des Ressources stratégiques. Les termes de la convention d'établissement entre l'Etat malgache et la société QMM, dans le cadre de l'exploitation des ilménites à Fort-Dauphin, a été signée, mardi dernier, au Novotel Ivandry. La mouture initiale de l'accord a été adoptée en 1998, mais sa révision, qui intervient 25 ans après cette date historique pour les mines de Taolagnaro, a mis à jour certaines dispositions du texte.

Et ce, faisant suite à des mois de négociations entre les deux parties, l'Etat malgache et Rio Tinto, maison mère de la société QMM. Les deux acteurs reconnaissent que les discussions qu'elles ont menées, étaient loin d'être aisées mais elles ont accouché d'« un accord qui tient compte à la fois des intérêts de la population malgache et ceux de l'investissement privé qui fait tourner le projet QMM » selon Olivier Herindrainy Rakotomalala. C'est cet équilibre qui a fait que le nouvel accord a eu l'onction de l'Etat malgache et de Rio Tinto.

Engagement RSE. Le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, lors de la cérémonie de signature du mardi dernier, a noté qu'il s'agit bien d' « une étape majeure vers la promotion de l'exploitation minière à Madagascar » qui vient d'être franchie « une fois de plus » par le gouvernement. En effet, un bond significatif a été fait dans le nouvel accord en matière d'augmentation de l'investissement social et communautaire.

Une enveloppe de 4 millions USD par an, avec une révision annuelle de 2% de cette valeur, est octroyée pour les projets sociaux à Taolagnaro et au niveau de la région Anosy. Le nouvel accord entre Rio Tinto et l'Etat malgache prévoit également un investissement à hauteur de 10 millions USD en matière de traitement des eaux dans la ville de Fort-Dauphin. Puis, une attention particulière a été portée sur l'environnement dans le cadre de la révision de cette convention d'établissement.

Le projet QMM entend investir davantage dans la reforestation avec une enveloppe de 5 millions USD qui sera destinée à l'achat de crédit carbone. Grâce à ce nouvel accord, selon David Alexandre Tremblay, directeur général Rio Tinto - QMM, « Rio Tinto va doubler sa contribution financière en matière d'engagement RSE, en prenant en compte les besoins de nos communautés et ce afin de mettre en place des leviers d'incitation économiques pour le développement de la région Anosy ».

« Il s'agit d'une nouvelle ère qui s'ouvre pour le projet QMM » soutient le ministre des Mines et des Ressources stratégiques. La signature de cet accord « représente la consolidation de ce partenariat à long terme, pour sécuriser nos opérations de manière responsable, d'une part, et d'autre part, pour soutenir de manière durable nos communautés », a quant à lui, annoncé David Alexandre Tremblay.

« Nous prenons des décisions d'investissement parce que nous sommes convaincus que nos contributions vont apporter des changements positifs dans le quotidien de la communauté de la région Anosy », a amplifié Benoit Palmer, conseiller juridique de Rio Tinto. Les négociations ont été menées sous l'égide du président de la République qui « a fait preuve d'un réel patriotisme », a rappelé le ministre des Mines et « la signature de ce nouvel accord témoigne de la confiance mutuelle qui existe entre l'Etat et les investisseurs privés » soutient-il.