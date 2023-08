Madagascar: En place pour les 11es Jeux des Iles !

A J-1, de l'ouverture officielle de la 11e édition des JIOI, la population ne semble pas manifester un enthousiasme particulier alors que les membres du COJI ont mis les bouchées doubles pour que ces jeux puissent se dérouler dans des conditions optimales. Les nombreuses critiques émises par les observateurs n'ont pas déstabilisé les organisateurs qui, ont travaillé d'arrache-pied pour qu'il n'y ait pas d'anicroches dans le programme proposé.

En place pour les 11es Jeux des Iles !

Le stade Barea où aura lieu la cérémonie d'ouverture a été toiletté et sera digne de la grande manifestation qui aura lieu demain soir. Les infrastructures des sites sportifs qui vont accueillir les différentes compétitions ont été rénovées. Les délégations des pays participants arrivent au fur et à mesure. Officiels athlètes et journalistes vont loger dans les établissements hôteliers de la capitale . 80% des chambres leur seront réservés.

La fédération des hôteliers de Madagascar se réjouit de cette opportunité qui va permettre de relancer son activité et de promouvoir la destination Madagascar. Le regroupement des sportifs malgaches s'est déroulé normalement , après les retards enregistrés lors des premiers jours. Le moral est , semble-t-il, au beau fixe. Le site internet des jeux des îles rapporte les propos rassurants des membres de quelques disciplines , affirmant qu'ils ne ressentent aucune pression.

Le président de la république est venu les encourager, hier, et leur a offert des équipements et a promis des primes aux médaillés. Les rues de la capitale ont subi des travaux de réfection, les différents trous ayant été rebouchés. Les membres de la police municipale seront mobilisés pour assurer la sécurité durant ces jeux. Ils seront plusieurs centaines à patrouiller. Les Barea vont entrer en jeu, ce soir face aux footballeurs seychellois au stade Elgeco plus.