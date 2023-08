Madagascar: Présidence de la République - Lova Hasinirina Ranoromaro, nommée DirCab par intérim

Le limogeage de Romy Andrianarisoa a été acté par décret lors du conseil des ministres d'hier.

La nature a horreur du vide. Une dizaine de jours après l'affaire - au propre comme au figuré - impliquant Romy Andrianarisoa qui a été relevée de ses fonctions « avec effet immédiat », Lova Hasinirina Ranoromaro a été nommée lors du conseil des ministres d'hier, directeur de Cabinet par intérim du président de la République.

Confiance. À deux semaines, enfin presque, de sa démission s'il venait effectivement à se porter candidat à l'élection du 09 novembre 2009, le président Andry Rajoelina a choisi la Porte Parole et Directeur de la Communication et des Relations publiques (DCRP) pour occuper cumulativement et à titre intérimaire, le poste de DirCab. Une marque de confiance de la part du président de la République à l'endroit de celle qui avait déjà assumé ces fonctions pendant deux ans. Elle avait remplacé Stéphanie Delmotte le 25 septembre 2019 en tant que DirCab avant de céder à son tour la place à Baomiavotse Vahinala Raharinirina, pour être mutée le 02 juin 2021 au poste de DCRP, tout en inaugurant le rôle de Porte Parole de la Présidence de la République.

Retour en force

Lova Hasinirina Ranoromaro effectue aujourd'hui son retour en force même si elle n'a jamais quitté le Palais d'Iavoloha. Elle faisait et fait toujours partie des proches collaboratrices du chef de l'Etat qui vient de lui renouveler sa confiance en cette période charnière. La question qui se pose est de savoir si elle sera encore DirCab par intérim après la démission du président en exercice. On est en droit de répondre par l'affirmative puisque le futur président par intérim n'aura pas le pouvoir de procéder à des nominations aux hauts emplois de l'Etat, sauf faute grave de la part d'un responsable qu'il faut impérativement limoger ou remplacer.

19 janvier 2024. En somme, le DirCab par intérim est parti pour rester d'ici l'investiture du nouveau président de la République élu, c'est-à-dire jusqu'au 19 janvier 2024. Si l'actuel locataire d'Iavoloha obtient un second bail de 5 ans, il y a de fortes chances que Lova Hasinirina Ranoromaro ne soit plus intérimaire mais titulaire d'un poste à part entière et non entièrement à part, tel que c'est déjà le cas actuellement à la Présidence où elle porte depuis hier, trois casquettes. Jamais deux sans trois.